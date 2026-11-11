Перший іноземний лідер в історії: Зеленський виступив перед парламентом Данії

Депутати Фолькетинга стоячи аплодували Володимиру Зеленському після його виступу. Спікер парламенту Данії Генрік Франдсен подякував президенту України та жартома зауважив, що досі жоден доповідач з трибуни парламенту не отримував такої підтримки від аудиторії

Зеленський у відповідь сказав: "Я розумію, що ніхто не отримував такого прийому. Ймовірно, я не буду намагатися зробити це вдруге".