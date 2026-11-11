Перший іноземний лідер в історії: Зеленський виступив перед парламентом Данії

Володимир Зеленський / Getty Images
Володимир Зеленський став першим іноземним лідером в історії, якого запросили виступити перед парламентом Данії. Під час промови в Копенгагені він подякував данцям за підтримку України та наголосив, що для нього велика честь бути другом країни, якому можна довіряти за будь-яких обставин.
24 Канал забрав найголовніші заяви президента України під час виступу.
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Путін хоче передати свої фашистські погляди майбутнім поколінням росіян, – Зеленський
Володимир Путін прагне зберегти свою владу та передати майбутнім поколінням росіян фашистські погляди.
Останні кілька днів ми постійно чуємо, що Росії потрібні гарантії безпеки, хоча ніхто не нападав на Росію вже багато десятиліть. Росія не прожила жодного десятиліття без нападів на інших. Насправді вони хочуть вільно втручатися у справи інших країн
За словами президента, за заявами Кремля про безпеку стоїть прагнення зберегти можливість впливати на інші держави та продовжувати агресивну політику.
Окремо Зеленський звернув увагу на події навколо Ормузької протоки на Близькому Сході. Блокування стратегічних морських маршрутів впливає на світову економіку та життя людей у різних країнах.
Президент зазначив, що після подій навколо протоки зростання цін на енергоносії стало однією з головних причин глобальної кризи вартості життя.
Зеленський закликав міжнародну спільноту приділяти більше уваги безпеці стратегічних морських шляхів, від яких залежать сотні мільйонів людей у світі.
Зеленський попередив про загрозу блокади Балтійського моря з боку Росії
Президент Володимир Зеленський під час виступу в парламенті Данії звернув увагу на загрози світовому судноплавству через використання морських шляхів як інструменту тиску.
Він наголосив, що блокування морських шляхів має наслідки далеко за межами країни, проти якої його застосовують.
Російська блокада Чорного моря спричинила страждання далеко за межами України – від Єгипту до країн Південної Азії. А що, якщо Росія спробує зробити те саме в Балтійському морі?
Нова система FREYJA зробить росіян "беззубими", — Зеленський
Виходом із ситуації має стати створення нової системи протиповітряної оборони Freyja. За словами Зеленського, Україна та низка європейських країн уже розпочали роботу над її розробкою, а координатором проєкту виступає Данія.
Система має стати доступнішим аналогом американського Patriot і допомогти Україні ефективніше перехоплювати російські балістичні ракети.
Президент наголосив, що розробка власної українсько-європейської системи ППО має стратегічне значення для захисту країни від російських атак.
Росія стане беззубою, щойно ми зможемо збивати російські ракети
Україна відчуває нестачу ракет для Patriot
Коли ми шукаємо ракети для Patriot, щоб захистити себе, ми щоразу стикаємося з однією й тією ж проблемою: ці ракети відправляють на Близький Схід. У багатьох випадках нам просто нічим збивати російські ракети
Окремо Зеленський звернув увагу на суттєві зміни у веденні бойових дій.
"Подібно до того, як свого часу автомати та танки зробили кавалерію майже непотрібною, сьогодні дрони та штучний інтелект змінюють ведення війни настільки, що вона перетворюється на цілком новий її тип", – пояснив президент.
Війна в Україні стала тривалішою і кривавішою, ніж очікував Путін
Президент наголосив, що повномасштабна війна виявилася значно довшою, кривавішою та складнішою для завершення, ніж розраховували ті, хто її розпочав.
Путін, за словами Зеленського, напав на Україну з наміром захопити більше територій, однак його рішення призвело до появи ще смертоноснішої зброї.
Росія припустилася жахливої помилки, розпочавши війну проти України, – Зеленський
Під час промови перед данськими парламентарями Зеленський провів паралелі між російською агресією та прорахунками лідерів, які розпочинали світові війни.
Росія припустилася жахливої помилки, вирішивши, що може захопити українські землі
Він нагадав, що після Першої світової війни, яку люди сподівалися запам'ятати як останню, світ пережив Другу світову війну, а згодом – Холодну війну та ядерну гонку озброєнь.
За словами Зеленського, війни, які починаються через подібні прорахунки, згодом надзвичайно складно завершити. Це стосується не лише Європи, а й Близького Сходу.
Зеленський пожартував про претензії США на Гренландію
Під час виступу президент згадав і про претензії Сполучених Штатів на Гренландію. Він припустив, що бажання отримати острів могло мати дещо інше пояснення.
"Можливо, хтось в Америці, коли хотів Гренландію, навіть не усвідомлював, що насправді йому потрібна була не земля, а можливість стати трохи більш данцем", – пожартував Зеленський.
Він додав, що Україна має Росію своїм сусідом, тоді як будь-яка країна сьогодні мріяла б про такого сусіда, як Данія.
Окремо президент подякував Данії за солідарність та допомогу Україні. Він наголосив, що українці можуть розраховувати на данців, адже відповідальність не лише за себе, а й за інших є частиною суспільного духу цієї країни.
У сучасному світі ставитися до інших так, як ти хотів би, щоб ставилися до тебе, – безцінно. Дякую, що ви – Данія, країна, яка діє з відкритим серцем і впевненістю, країна, на яку Україна та вся Європа завжди можуть розраховувати
Також Зеленський пожартував, що єдине, про що можна шкодувати, – це відсутність спільного кордону між Україною та Данією. За його словами, Данія має "набагато кращих сусідів".
Володимир Зеленський виступив перед депутатами парламенту Данії під час візиту до Копенгагена. Президент наголосив, що для нього особлива честь отримати запрошення виступити саме в цій залі.
Він зауважив, що раніше виступити перед данськими парламентарями в цьому приміщенні хотіли й інші світові лідери. Зокрема, таку можливість у 1997 році прагнув отримати президент США.
Для мене велика честь бути тут сьогодні, отримати запрошення виступити в цій залі та бути другом. Бути другом Данії, другом, якому ви завжди можете довіряти, незалежно від обставин
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