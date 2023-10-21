О нем рассказал журналист Дмитрий Комаров в своем документальном проекте "Рік. Харківщина".

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Россияне оккупировали Алчевск еще в 2014 году, но юноша жил в родном городе до 2021-го. Затем он переехал в Харьков, чтобы получать высшее образование.

Я верил в то, что "Азов" – это нацисты, украинская армия делает какие-то плохие вещи,

– отметил парень.

Более того, он хотел воевать на стороне незаконных группировок, но теперь защищает Украину от них в рядах Нацгвардии.

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"Все мы растем и начинаем понимать, что где-то нас обманывали, где-то недоговаривали. Когда я приехал в Украину, увидел, что все, что мне говорили, на самом деле не так", – поделился юноша.

Так, парня считали не врагом, а таким же украинцем, и он влюбился в свою страну. В день начала полномасштабного вторжения юноша понял, что должен стать на ее защиту.

У него есть знакомые, которые воюют против Украины, но с ними не общается. На интервью он скрывал лицо из-за страха за своих родителей, оставшихся на оккупированной территории.

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