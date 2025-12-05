Выстрелы ежеминутно и кофе со вкусом пороха: военный рассказал о буднях артиллериста

Украинская артиллерия ежедневно сдерживает штурмы и поддерживает пехоту, работая в условиях непрерывных обстрелов. За каждым точным выстрелом стоит слаженный экипаж, выполняющий десятки операций.

О том, как живет артиллерия на передовой и что значит работать в ритме регулярных выстрелов, рассказал командир пушки 2-й Галицкой бригады Нацгвардии Юрий.

Как проходят будни артиллериста?

Четыре года назад Юрий даже не представлял, что может случиться такое, чтобы он стал артиллеристом. По образованию агроном, до полномасштабного вторжения работал лаборантом химического анализа на одном предприятий, которое производит масло.

Сегодня он – командир пушки во 2 Галицкой бригаде Национальной гвардии Украины. И вместе с собратьями помогает пехоте шквальным огнем сдерживать врага. Хотя это сейчас. А началась его военная служба с кухни. Там и получил себе позывной.

Я раньше имел некоторый опыт приготовления пищи. И меня поставили на кухню. Побратимам нравился мой борщ. Но, чтобы блюдо не приедалось, надо постоянно что-то менять. И однажды я решил приготовить им журек. Это такое польское блюдо. Оно всем понравилось. Впоследствии ребята начали спрашивать, когда сварю его еще раз. Так и родился позывной – Журек,

– вспоминает нацгвардеец.

Эта история началась в Донецкой области в начале полномасштабного вторжения россиян. Но после возвращения в часть Юрия заинтересовала мощная сила, которая радикально меняет ход боя – артиллерия.

Поэтому начал узнавать больше о гвардейских артиллерийских подразделениях. Даже ходатайствовал о переводе. А, когда в родной бригаде появилась батарея самоходных артиллерийских установок, попросился туда.

"Мне многие говорили: "Да, сиди на кухне! Чем тебе плохо?!" Но из головы не шли размышления о силе арты. Ловил себя на мысли, что из новостей больше всего интересуют сообщения о работе артиллеристов. Тогда все говорили о Хаймарсах, Богданах, Крабах, Цезарях и Семерках. Впоследствии этот интерес помогал осваивать целую науку обслуживания и работы нашей батареи", – рассказывает нацгвардеец.



Юрий с побратимами / Западное оперативно-территориальное объединение НГУ

Как происходили бои возле Покровска?

Журек в полной мере почувствовал мощь украинской артиллерии в боях на Покровском направлении. Он был заряжающим. Подносил снаряды к пушке. Каждый весом почти 27 килограммов.

Гвардеец признается, что убедился в правдивости высказывания, что артиллерия – это боги войны, во время большого штурма россиян, который благодаря героизму наших защитников был сорван.

Нас подняли по тревоге. Русские большими силами быстро продвигались вперед. Задача стояла остановить вражеское наступление. Помню, что на дворе было прохладно. И этот холод усиливала тревога, которую начинал глушить адреналин. Мы быстро привели пушку к бою. На часах была почти 7 утра, когда прозвучала команда "Огонь". Мы работали скоординировано в составе батареи. Переговоры по рации таяли в грохоте выстрелов. С дымом отлетали пустые гильзы. В течение менее чем часа наша пушка положила в цель около 50 снарядов. Получается – стреляли почти ежеминутно,

– вспоминает Журек.

Тогда огненный вал, который обрушили на врага гвардейские артиллеристы, помог остановить прорыв. Юрий говорит, что до сих пор не может забыть, как смаковал после боя кофе с ароматом сожженного пороха. И что эхо, еще долго носил в голове. Потом были другие бои. Среди пораженных целей, и укрепления оккупантов, и техника, и пехота врага.

Впрочем работа артиллериста – это не только меткие выстрелы, а и поддержание и обслуживание техники и самой пушки. И здесь проявляется еще одна сильная сторона артиллерийских подразделений – слаженность коллектива, взаимное доверие и помощь друг другу.

Ведь каким бы тяжелым ни был бой, какой сложной не казалась бы задача, ее легче и приятнее выполнять, когда рядом есть надежные собратья, с которыми можно и штурм отбить, и кофе с порохом выпить, а порой и журек сварить.