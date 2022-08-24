Сайт 24 канала рассказывает историю Авдеевки, что в дни битвы за Донбасс стала примером мужества и героизма не только для Украины, но и всего мира.

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Слобода

История Авдеевки начинается типично для многих населённых пунктов Донбасса. В 18 веке на холмах у верховья небольшой реки Каменки возникла слобода. Первыми ее жителями были переселенцы из Полтавщины и Черниговщины, также сюда прибывали крестьяне из Курской и Воронежской губернии (как известно из переписей, значительную часть населения там составляли также украинцы).

По легенде, свое название Авдеевка получила от имени одного из первых поселенцев – Авдея, его русифицированная версия имени дала название будущему городку. Такую честь он заслужил за свою скорость – быстро бегал. Почему это было важно? В слободе каждому давали земельный надел той длины, сколько он может пробежать, выкрикивая на одном дыхании "А-аааааа". С тех пор жителей поселения стали называть "гагаями" – по украинизированной форме окрика. Возможно, упомянутый Авдей отличился на тех забегах и стал местной знаменитостью.

Казенная деревня

В 1778 году царская администрация ликвидировала слободу в Авдеевке, т.е. свободное поселение крестьян и сделало его и их государственной собственностью. Формально они были свободны (т.е. не принадлежали господам, но были закреплены за землей, которая была государственной). Так Авдеевка из слободы превратилась в казенную деревню и была частью Бахмутского уезда.

В 1859 году в Авдеевке проживало 2299 человек (1180 мужского пола и 1119 — женского), здесь было 450 дворовых хозяйств, существовали православная церковь и почтовая станция.

После реформ 1860-х население Авдеевки выросло до 3 тысяч, хозяйств было уже 555, дважды в год в деревне проходили большие ярмарки.

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Развитию поспособствовало построение Екатерининской железной дороги, в Авдеевке была заложена железнодорожная станция, а именно село стало волостным центром. По мере того как разрастался Донбасс, росла и роль Авдеевки. Кстати, в те времена было 2 Авдеевки, их часто так и называли – Авдеевка-1 и Авдеевка-2. Последняя после завершения Второй мировой станет поселком "Химик", а позже войдет в состав города Авдеевки – райцентра.

Турбулентное время

Нелегкая, но мирная жизнь края прервала революция в российской империи. На несколько лет украинский Донбасс, а вместе с ним и поселок Авдеевка погрузились в водоворот кровавой борьбы. Войска УНР, немцы, белые, махновцы и большевики сошлись в жестоком герце. Победителями вышли последние – благодаря жестокости, популизму и еще раз жестокости.

Крестьянам большевики обещали землю, а те получили новое рабство, рабочим – заводы, но это была новая каббала. Главными инструментами большевиков были пропаганда и террор. Последний аргумент коммунисты предпочитали.

В годы Голодомора 1932 – 1933, только по официальным сведениям, погибли 485 жителей Авдеевки. Их имена есть в "Книге памяти жертв Голодомора в Украине". Сколько на самом деле было убито московитами в те страшные дни – неизвестно.

После окончания Второй мировой войны "советы" решили начать все с чистого листа – новым центром региона стал Донецк, а соседняя с ним Авдеевка вошла в состав большой Донецко-макеевской агломерации.

В 1956 году два соседних поселка объединили – так на карте Украины появился новый город – Авдеевка. Через несколько лет в городе началось строительство коксохимического завода первая линия знаменитого "Авдеевского коксохима" была запущена уже в 1963 году.

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В настоящее время предприятие, считавшееся крупнейшим в Европе производителем кокса и серной кислоты, фактически уничтожено россиянами. Несмотря на ужасные разрушения и масштабные атаки, россия никак не может его захватить – украинские защитники мужественно удерживают строй и покидают территорию завода под своим контролем. Легендарная "Промка" остается нашей!

Накануне российской агрессии население Авдеевки составляло около 35 000 человек. Спустя 8 лет, в разрушенном оккупантами местечке осталось не более 2000 отчаяний.

8 лет

В апреле 2014 года в Авдеевке появились российские террористы и установили свою власть в городе. Террористы провели в городке фейковый "референдум" и провозгласили его частью так называемой "ДНР". Российский шабаш длился несколько месяцев, пока террористов не выбили бойцы ВСУ и добровольцы из "Правого сектора".

Освобождение Авдеевки 28 – 30 июля 2014 года – смотрите видео:

Россияне 30 июля 2014 сбежали в Донецк, но обещали скоро вернуться. Путь, который в мирное время занимал около 20 минут на автомобиле, растянулся на долгие годы, стоил оккупантам тысяч жизней, но так и не привел к Авдеевке.

Как освобождали Авдеевку – смотрите видео:

С того времени Авдеевка стала прифронтовым городом – постоянно была под обстрелами, а бои в "промке" фактически не прекращались все 8 лет российско-украинской войны – они то утихали, то снова разгорались. К сожалению, из Авдеевки регулярно поступали трагические новости о смерти украинских героев – такова страшная цена "мира".

Кадры из Авдеевки облетели весь мир, а знаменитый мурал (в народе "Раскраска") – на изрубленном осколками дома по номеру 20 на улице Молодежной, на котором изображена жительница города – учительница украинского языка Марина Марченко, стала одним из символов украинского сопротивления.

Легендарный мурал / Фото "Вернись живым"

​Авдеевка – 2015 год: смотрите видео:

Несмотря на постоянные угрозы, в Авдеевке удалось, насколько это возможно, восстановить нормальную жизнь. В город вернулись люди (в 2019 году здесь проживали более 32 тысяч горожан), были восстановлены пострадавшие дома, появилась новая школа, отлажены дороги и т.д.

С новой силой бои разгорелись в 2022 году. Россия бросила на Авдеевку большие силы, но не смогла ни захватить город, ни преуспеть в "промке". Тогда разъяренные россияне начали равнять с землей города и убивать мирных жителей, тех же Донбасса, которых на словах они обещали защищать.

Несмотря на все попытки врага – Авдеевка стоит. Не помогает даже пропаганда – фейковому приказу о сдаче города, распространенном русскими в июне 2022-го, никто не поверил.

Авдеевка – это Украина. Была, есть и будет нашей! Информация о сдаче – ничтожный, непутевый фейк. Нас цинично пробуют уничтожить. Мы героически сопротивляемся. Победа за нами, ведь давно известно, кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет,

– глава Авдеевской городской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш о ситуации вокруг города летом 2022 года.

После нескольких месяцев лобовых атак россияне сейчас пытаются оцепить город и взять его в "котел". По словам очевидцев, сейчас самая сложная ситуация на всем фронте – как раз в районе города. Россияне карабкаются на Пески и другие населенные пункты в окрестностях Авдеевки, не считаясь с безумными потерями. Украинцы отдают себе отчет в опасности и держатся. Вместе с ними – вся Украина и весь цивилизованный мир.

В Авдеевке критическая ситуация, почему люди не уезжают – смотрите видео: