Сезон 2017-2018
Реал – Ливерпуль 3:1
Голы: Бензема, 51, Бэйл, 63, 83 – Мане, 55.
Для Дортмунда Юрген стал иконой, а в 2015 году он сменил прописку на Ливерпуль. Команда была в упадке и нуждалась в реформах. Именно это Клопп и начал делать в первые же годы.
В дебютный евросезон немец дошел до финала Лиги Европы, следующего года вывел команду в Лигу чемпионов, а уже после совершил прорыв в самом турнире. Мерсисайдцы прошли с квалификации до финала на одном дыхании, хотя и соперников жребий дарил не самых тяжелых.
Самым сложным экзаменом для Ливерпуля должны были бы стать противостояния с Манчестер Сити в четвертьфинале. Впрочем Клопп в обоих матчах переиграл команду Гвардиолы, особенно уверенно он это сделал в первой игре дома (3:0).
Юрген Клопп готовится к финалу Лиги чемпионов в Киеве / Фото Getty Images
В конце концов Юрген дошел до финала, который тогда проходил в Киеве. Соперником стал гегемон турнира Реал, который до этого дважды подряд выиграл ЛЧ. Впрочем фортуна в тот вечер явно была не на стороне Ливерпуля.
Уже в первом тайме главная звезда "красных" Салах получил травму и оставил команду без главного козыря. А во втором тайме на авансцену вышел кипер англичан Лорис Кариус.
Видеообзор финала Лиги чемпионов в Киеве:
Именно грубая ошибка немца привела к первому голу в матче от Бензема. А когда Мане удалось сравнять счет, над вратарем вышел издеваться Бейл. Сначала валлиец шедевральным ударом через себя вывел Реал вперед. А под конец игры на удачу пробил издали.
Кариус окончательно добил Ливерпуль, отбив мяч в свои ворота. Трудно спрогнозировать, мог бы Ливерпуль тогда одолеть мадридцев, если бы не травма Салаха и черный день Кариуса. Впрочем тот матч заставил англичан делать кардинальные изменения, которые принесли успех.
Сезон 2018-2019
Тоттенхэм – Ливерпуль 0:2
Голы: Салах, 2 (пен), Ориги, 87.
Еще перед киевским финалом Ливерпуль усилил защиту благодаря трансферу ван Дейка. А летом Клопп потратил немалые средства на приобретение вратаря Алиссона вместо пресловутого Кариуса.
На сей раз путь у мерсисайдцев был сложнее, чем в сезоне 2017-2018. В группе Ливерпуль стал вторым в компании с ПСЖ, Наполи и Црвеной Звездой. А в 1/8 финала мерсисайдцы оставили вне турнира Баварию.
Лишь с третьей попытки Клопп смог выиграть финал Лиги чемпионов / Фото Getty Images
Не стал проблемой в четвертьфинале Порту, а вот в полуфинале Клоппу пришлось снова демонстрировать свою магию характера. Первый матч против Барселоны стал для Ливерпуля катастрофой.
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Месси и компания забили Алиссону три "сухих" мяча, а на ответный матч остались без Салаха и Фирмино. Впрочем, на "Энфилде" Ливерпуль смог перевернуть все вверх дном. Еще в первом тайме счет открыл Ориги, а после перерыва Вейналдум вышел на замену и оформил дубль.
Встреча шла к экстратаймам, однако эпохальный угловой от Александера-Арнольда и гол Ориги позволили Ливерпулю создать камбэк и выйти в финал. Казалось, что после такого даже героический Тоттенхэм, который в параллельном полуфинале создал камбэк против Аякса, не должен был стать проблемой.
Как Юрген Клопп выиграл свой первый трофей Лиги чемпионов:
Финальный же поединок не был очень ярким, но Ливерпуль умело воспользовался своими моментами. На самом старте игре Салах реализовал пенальти. А под занавес матча Ориги добил "шпор". Это принесло Клоппу первый и пока что последний трофей Лиги чемпионов.
Сезон 2021-2022
Ливерпуль – Реал 0:1
Гол: Винисиус, 59.
Два года назад у герра Юргена была хорошая возможность дополнить свою коллекцию еще одним "ушастым" трофеем. Ливерпуль одной ногой прошел "группу смерти" с Атлетико, Порту и Миланом, а в 1/8 финала спокойно одолели другой миланский клуб Интер.
На решающих же этапах жребий улыбался Ливерпулю, ведь встретиться с Бенфикой и Вильярреалом на таких стадиях можно назвать удачей. В финале же судьба подарила Клоппу пресловутый Реал, у которого "красные" хотели взять реванш за поражение в Киеве.
Ливерпуль в который раз сломал зубы о Реал / Фото Getty Images
До этого мадридцы прошли адский плей-офф, на характере выбив ПСЖ, Челси и Манчестер Сити. В финале Ливерпуль считался фаворитом, однако всем фанатам было очевидно, что Реал имеет все шансы на победу.
В конце концов решающий матч прошел именно по сценарию мадридцев. Ливерпуль владел инициативой, но Реал не давал "красным" создать много супермоментов. А когда припекало, "бланкос" спасал Тибо Куртуа.
Видеообзор финала Лиги чемпионов-2022:
Судьбу трофея решил эпизод в середине второго тайма. Александер-Арнольд проспал прострел Карвахаля и позволил Винисиусу пробить Алиссона. Так что Юрген Клопп выиграл лишь один из своих четырех финалов.
Впрочем, хочется верить, что немец после Ливерпуля быстро найдет новый клуб и продолжит свою удивительную историю в Лиге чемпионов уже с ним. В конце концов выйти в финал Лиги чемпионов с тремя разными командами не удавалось еще ни одному тренеру, даже Карло Анчелотти.