Сезон 2017-2018
Реал – Ліверпуль 3:1
Голи: Бензема, 51, Бейл, 63, 83 – Мане, 55.
Для Дортмунда Юрген став іконою, а у 2015 році він змінив прописку на Ліверпуль. Команда була у занепаді і потребувала реформ. Саме це Клопп і почав робити у перші ж роки.
У дебютний євросезон німець дійшов до фіналу Ліги Європи, наступного року вивів команду в Лігу чемпіонів, а вже після здійснив прорив у самому турнірі. Мерсисайдці пройшли з кваліфікації до фіналу на одному диханні, хоча і суперників жереб дарував не найважчих.
Найскладнішим іспитом для Ліверпуля мали б стати протистояння із Манчестер Сіті у чвертьфіналі. Втім Клопп у обох матчах переграв команду Гвардіоли, особливо впевнено він це зробив у першій грі вдома (3:0).
Юрген Клопп готується до фіналу Ліги чемпіонів у Києві / Фото Getty Images
Зрештою Юрген дійшов до фіналу, який тоді проходив у Києві. Суперником став гегемон турніру Реал, який до цього двічі поспіль виграв ЛЧ. Втім фортуна того вечора явно була не на боці Ліверпуля.
Вже у першому таймі головна зірка "червоних" Салах отримав травму та залишив команду без головного козиря. А у другому таймі на авансцену вийшов кіпер англійців Лоріс Каріус.
Відеоогляд фіналу Ліги чемпіонів у Києві:
Саме груба помилка німця призвела до першого голу в матчі від Бензема. А коли Мане вдалось зрівняти рахунок, над воротарем вийшов знущатися Бейл. Спочатку валлієць шедевральним ударом через себе вивів Реал вперед. А під кінець гри на вдачу пробив здаля.
Каріус остаточно добив Ліверпуль, відбивши м'яч у свої ворота. Важко спрогнозувати, чи міг би Ліверпуль тоді здолати мадридців, якби не травма Салаха та чорний день Каріуса. Втім той матч змусив англійців робити кардинальні зміни, які принесли успіх.
Сезон 2018-2019
Тоттенхем – Ліверпуль 0:2
Голи: Салах, 2 (пен), Орігі, 87.
Ще перед київським фіналом Ліверпуль посилив захист завдяки трансферу ван Дейка. А влітку Клопп витратив чималі кошти на придбання воротаря Аліссона замість горезвісного Каріуса.
Цього разу шлях у мерсисайдців був складнішим, ніж у сезоні 2017-2018. У групі Ліверпуль став другим у компанії з ПСЖ, Наполі та Црвеною Звездою. А в 1/8 фіналу мерсисайдці залишили поза турніром Баварію.
Лише з третьої спроби Клопп зміг виграти фінал Ліги чемпіонів / Фото Getty Images
Не став проблемою у чвертьфіналі Порту, а ось у півфіналі Клоппу довелось знову демонструвати свою магію характеру. Перший матч проти Барселони став для Ліверпуля катастрофою.
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Мессі та компанія забили Аліссону три "сухих" м'ячі, а на матч-відповідь залишились без Салаха та Фірміно. Втім на "Енфілді" Ліверпуль зміг перевернути все догори дригом. Ще у першому таймі рахунок відкрив Орігі, а по перерві Вейналдум вийшов на заміну та оформив дубль.
Зустріч йшла до екстратаймів, проте епохальний кутовий від Александера-Арнольда та гол Орігі дозволили Ліверпулю створити камбек та вийти у фінал. Здавалось, що після такого навіть героїчний Тоттенхем, який у паралельному півфіналі створив камбек проти Аякса, не мав стати проблемою.
Як Юрген Клопп виграв свій перший трофей Ліги чемпіонів:
Фінальний же поєдинок не був дуже яскравим, але Ліверпуль вміло скористався своїми моментами. На самому старті грі Салах реалізував пенальті. А під завісу матчу Орігі добив "шпор". Це принесло Клоппу перший і поки що останній трофей Ліги чемпіонів.
Сезон 2021-2022
Ліверпуль – Реал 0:1
Гол: Вінісіус, 59.
Два роки тому у герра Юргена була гарна можливість доповнити свою колекцію ще одним "вухатим" трофеєм. Ліверпуль однією ногою пройшов "групу смерті" з Атлетіко, Порту та Міланом, а в 1/8 фіналу спокійно здолали інший міланський клуб Інтер.
На вирішальних же етапах жереб посміхався Ліверпулю, адже зустрітися з Бенфікою та Вільярреалом на таких стадіях можна назвати вдачею. У фіналі ж доля подарувала Клоппу горезвісний Реал, у якого "червоні" хотіли взяти реванш за поразку в Києві.
Ліверпуль вкотре зламав зуби об Реал / Фото Getty Images
До цього мадридці пройшли пекельний плей-оф, на характері вибивши ПСЖ, Челсі та Манчестер Сіті. У фіналі Ліверпуль вважався фаворитом, однак всім фанатам було очевидно, що Реал має всі шанси на перемогу.
Зрештою вирішальний матч пройшов саме за сценарієм мадридців. Ліверпуль володів ініціативою, але Реал не давав "червоним" створити багато супермоментів. А коли припікало, "бланкос" рятував Тібо Куртуа.
Відеоогляд фіналу Ліги чемпіонів-2022:
Долю трофея вирішив епізод в середині другого тайму. Александер-Арнольд проспав простріл Карвахаля та дозволив Вінісіусу пробити Аліссона. Тож Юрген Клопп виграв лише один зі своїх чотирьох фіналів.
Втім хочеться вірити, що німець після Ліверпуля швидко знайде новий клуб та продовжить свою дивовижну історію в Лізі чемпіонів вже з ним. Зрештою вийти у фінал Ліги чемпіонів з трьома різними командами не вдавалось ще жодному тренеру, навіть Карло Анчелотті.