24 Канал спільно із партнером Pepsi розповідає про одного з найбільш успішних тренерів в історії Ліги чемпіонів – Юргена Клоппа. Спеціаліста, якому довелось пропустити нинішній сезон турніру вперше за сім років. Читайте також Гвардіола у глибокому нокауті: як Ліга чемпіонів перетворилась у турнір імені Карло Анчелотті За свою кар'єру німецький спеціаліст чотири рази виводив свою команду у фінал Ліги чемпіонів. Більше за Юргена це робив лише Карло Анчелотті, який вже п'ять разів брав участь у вирішальних зустрічах. Секрет ідеального вечора простий: потрібно зібрати найближчих друзів, ввімкнути новий матч Ліги чемпіонів, підготувати снеки та доповнити все це Pepsi – найкращим напоєм для перегляду футболу в оновленому дизайні. Новий стиль – улюблена гра! Так само чотири фінали Ліги чемпіонів підкорювались Марчелло Ліппі, Пепу Гвардіолі та серу Алексу Фергюсону. Проте тріумфувати в турнірі Клопп зміг лише раз. Пропонуємо пригадати всі фінали Ліги чемпіонів за участю герра Юргена. Сезон 2012-2013 Боруссія Дортмунд – Баварія 1:2

Голи: Гюндоган, 68 (пен.) – Манджукич, 60, Роббен, 89. Дебютний фінал для Клоппа стався вже у його другий сезон в Лізі чемпіонів. Боруссія сенсаційно виграла "групу смерті" з Реалом, Манчестер Сіті та Аяксом, а в 1/8 фіналу залишила за бортом донецький Шахтар. А після цього у Боруссії почались емоційні гірки, до яких привчив Клопп. У чвертьфіналі німці вибили Малагу лише завдяки голу у компенсований час матчу-відповіді. А в 1/2 фіналу дортмундці зупинили сам Реал.

Юрген Клопп вітає Ар'єна Роббена з переможним голом / Фото Eurosport Головним героєм матчів став ще не дуже досвідчений Роберт Левандовський. 23-річний поляк оформив покер у першій грі, що і дозволило команді вийти у фінал. А там на "джмелів" чекав суперник по німецькому "Дер Класікер" – мюнхенська Баварія. У фіналі ж Баварія як команда вищого класу була кращою, але дортмундці на характері тримались та завдяки пенальті від Гюндогана були близькими до переведення зустрічі в екстратайми. Довідка. Боруссія під керівництвом Клоппа лише вдруге у своїй історії опинилась у фіналі Ліги чемпіонів. У 1997 році дортмундці несподівано виграли головний єврокубок на чолі із Оттмаром Хітцфельдом – 3:1 проти Ювентуса у фіналі. Проте не дотерпіли. За дві хвилини до фінального свистка Роббена вивели на рандеву із воротарем Вайденфеллером і нідерландець незграбно переграв Романа та вирвав для Баварії трофей. Юрген же залишився чекати кращого шансу. Відеоогляд фіналу Ліги чемпіонів між Боруссією та Баварією:

Сезон 2017-2018

Реал – Ліверпуль 3:1

Голи: Бензема, 51, Бейл, 63, 83 – Мане, 55.

Для Дортмунда Юрген став іконою, а у 2015 році він змінив прописку на Ліверпуль. Команда була у занепаді і потребувала реформ. Саме це Клопп і почав робити у перші ж роки.

У дебютний євросезон німець дійшов до фіналу Ліги Європи, наступного року вивів команду в Лігу чемпіонів, а вже після здійснив прорив у самому турнірі. Мерсисайдці пройшли з кваліфікації до фіналу на одному диханні, хоча і суперників жереб дарував не найважчих.

Найскладнішим іспитом для Ліверпуля мали б стати протистояння із Манчестер Сіті у чвертьфіналі. Втім Клопп у обох матчах переграв команду Гвардіоли, особливо впевнено він це зробив у першій грі вдома (3:0).



Юрген Клопп готується до фіналу Ліги чемпіонів у Києві / Фото Getty Images

Зрештою Юрген дійшов до фіналу, який тоді проходив у Києві. Суперником став гегемон турніру Реал, який до цього двічі поспіль виграв ЛЧ. Втім фортуна того вечора явно була не на боці Ліверпуля.

Вже у першому таймі головна зірка "червоних" Салах отримав травму та залишив команду без головного козиря. А у другому таймі на авансцену вийшов кіпер англійців Лоріс Каріус.

Відеоогляд фіналу Ліги чемпіонів у Києві:

Саме груба помилка німця призвела до першого голу в матчі від Бензема. А коли Мане вдалось зрівняти рахунок, над воротарем вийшов знущатися Бейл. Спочатку валлієць шедевральним ударом через себе вивів Реал вперед. А під кінець гри на вдачу пробив здаля.

Каріус остаточно добив Ліверпуль, відбивши м'яч у свої ворота. Важко спрогнозувати, чи міг би Ліверпуль тоді здолати мадридців, якби не травма Салаха та чорний день Каріуса. Втім той матч змусив англійців робити кардинальні зміни, які принесли успіх.

Варто знати. Гарет Бейл став сьомим гравцем, якому вдалось оформити дубль у фіналі Ліги чемпіонів. Раніше двічі у вирішальному матчі забивали Даніеле Массаро з Мілана (1994), Карл-Хайнц Рідле з Боруссії (1997), міланісти Ернан Креспо (2005) та Філіппо Індзагі (2007), гравець Інтера Дієго Міліто (2010), а також зірка Реала Кріштіану Роналду (2017).

Сезон 2018-2019

Тоттенхем – Ліверпуль 0:2

Голи: Салах, 2 (пен), Орігі, 87.

Ще перед київським фіналом Ліверпуль посилив захист завдяки трансферу ван Дейка. А влітку Клопп витратив чималі кошти на придбання воротаря Аліссона замість горезвісного Каріуса.

Цього разу шлях у мерсисайдців був складнішим, ніж у сезоні 2017-2018. У групі Ліверпуль став другим у компанії з ПСЖ, Наполі та Црвеною Звездою. А в 1/8 фіналу мерсисайдці залишили поза турніром Баварію.



Лише з третьої спроби Клопп зміг виграти фінал Ліги чемпіонів / Фото Getty Images

Не став проблемою у чвертьфіналі Порту, а ось у півфіналі Клоппу довелось знову демонструвати свою магію характеру. Перший матч проти Барселони став для Ліверпуля катастрофою.

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Мессі та компанія забили Аліссону три "сухих" м'ячі, а на матч-відповідь залишились без Салаха та Фірміно. Втім на "Енфілді" Ліверпуль зміг перевернути все догори дригом. Ще у першому таймі рахунок відкрив Орігі, а по перерві Вейналдум вийшов на заміну та оформив дубль.

Зустріч йшла до екстратаймів, проте епохальний кутовий від Александера-Арнольда та гол Орігі дозволили Ліверпулю створити камбек та вийти у фінал. Здавалось, що після такого навіть героїчний Тоттенхем, який у паралельному півфіналі створив камбек проти Аякса, не мав стати проблемою.

Як Юрген Клопп виграв свій перший трофей Ліги чемпіонів:

Фінальний же поєдинок не був дуже яскравим, але Ліверпуль вміло скористався своїми моментами. На самому старті грі Салах реалізував пенальті. А під завісу матчу Орігі добив "шпор". Це принесло Клоппу перший і поки що останній трофей Ліги чемпіонів.

Цікавий факт. Мохамед Салах – лише четвертий африканець, який відзначився у фіналах Ліги чемпіонів. Раніше з представників цього континенту забивали у вирішальних іграх Самюель Ето'О (2006 та 2009 роки), Дідьє Дрогба (2012) та Садіо Мане (2018).

Сезон 2021-2022

Ліверпуль – Реал 0:1

Гол: Вінісіус, 59.

Два роки тому у герра Юргена була гарна можливість доповнити свою колекцію ще одним "вухатим" трофеєм. Ліверпуль однією ногою пройшов "групу смерті" з Атлетіко, Порту та Міланом, а в 1/8 фіналу спокійно здолали інший міланський клуб Інтер.

На вирішальних же етапах жереб посміхався Ліверпулю, адже зустрітися з Бенфікою та Вільярреалом на таких стадіях можна назвати вдачею. У фіналі ж доля подарувала Клоппу горезвісний Реал, у якого "червоні" хотіли взяти реванш за поразку в Києві.



Ліверпуль вкотре зламав зуби об Реал / Фото Getty Images

До цього мадридці пройшли пекельний плей-оф, на характері вибивши ПСЖ, Челсі та Манчестер Сіті. У фіналі Ліверпуль вважався фаворитом, однак всім фанатам було очевидно, що Реал має всі шанси на перемогу.

Зрештою вирішальний матч пройшов саме за сценарієм мадридців. Ліверпуль володів ініціативою, але Реал не давав "червоним" створити багато супермоментів. А коли припікало, "бланкос" рятував Тібо Куртуа.

Відеоогляд фіналу Ліги чемпіонів-2022:

Долю трофея вирішив епізод в середині другого тайму. Александер-Арнольд проспав простріл Карвахаля та дозволив Вінісіусу пробити Аліссона. Тож Юрген Клопп виграв лише один зі своїх чотирьох фіналів.

Чорна мітка Клоппа. Для німця Реал став найбільш незручним суперником у кар'єрі в Ліверпулі. На чолі мерсисайдців Юрген програв Реалу не тільки фінали 2018 та 2022 років. Також мадридці вибивали "червоних" у чвертьфіналі 2021 року (3:1; 0:0) та 1/8 фіналу 2023 року (5:2; 1:0).

Втім хочеться вірити, що німець після Ліверпуля швидко знайде новий клуб та продовжить свою дивовижну історію в Лізі чемпіонів вже з ним. Зрештою вийти у фінал Ліги чемпіонів з трьома різними командами не вдавалось ще жодному тренеру, навіть Карло Анчелотті.