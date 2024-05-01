24 Канал спільно з партнером Pepsi розповідає про життєвий шлях нідерландського таланта – від розбитої дитячої мрії до півфіналу Ліги чемпіонів.

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Перший чвертьфінальний матч проти Атлетіко перетворився на жахіття для 22-річного захисника Борусії Іана Маатсена. Вже на четвертій хвилині наймолодший гравець "джмелів" та воротар Грегор Кобель привезли гол у власні ворота – Родріго де Пауль відкрив рахунок.

Та вже через тиждень Маатсен, якого Борусія у січні орендувала в Челсі, став одним із героїв зустрічі. У своєму четвертому матчі в Лізі чемпіонів нідерландець відзначився класним голом у ворота Атлетіко, а його команда в підсумку перемогла 4:2 і несподівано вийшла у півфінал.

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Невдовзі інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що Маатсен влітку стане повноцінним футболістом Борусії. Клуб налаштований активувати клаусулу у 35 мільйонів євро, адже дуже задоволений молодим захисником. Якщо врахувати, що Челсі не може гарантувати ігрову практику Маатсену, то майбутній трансфер виглядає вигідно для обидвох сторін.

"Я завжди вірив, що зможу грати за Челсі, але, на жаль, не склалося, – сказав Маатсен в коментарі NBC після матчу з Атлетіко. – Я вдячний Борусії за можливість. Пишаюся собою. Я продовжував вірити в себе і приїхав сюди, щоб зіграти на найвищому рівні. Сьогодні я вважаю, що показав дуже хорошу гру".

Маурісіо Почеттіно підпускав Іана до основної обойми, але не знайшов хлопцеві місця в команді (як тут знайти, якщо у наявності є Чілвел, Гюсто та Кукурелья?) У першій частині сезону в АПЛ Маатсен отримував крихти ігрового часу (інколи виходив на чужому правому лфанзі) та загалом відіграв 199 хвилин. Натомість в Дортмунді йому надали цілковиту довіру і він став одним із найкращих фулбеків Бундесліги. Дортмунд вміє перетворювали перспективних гравців у суперзірок. Холанд, Санчо та Беллінгем – лише цьому підтвердження.



Іан Маатсен у Челсі / Фото Getty Images

У систему Челсі Маатсен потрапив, коли йому виповнилося 16 років. Вихованець роттердамського футболу (хлопець грав і за Фейєнорд, і за Спарту) увесь час наполегливо боровся за місце на полі. Іан ходив у три оренди, а четверта – в Борусію – схоже, стала визначальною.

Маатсен має всі можливості, щоб стати наступником великої плеяди нідерландських футболістів суринамського походження. Іан не бачив на власні очі гри Рууда Гулліта, Франка Райкарда, Патріка Клюйверта та Кларенса Зеедорфа. Однак він завжди марив футболом.

"Він постійно вовтузився з м'ячем, – згадує Едвард Маатсен, батько футболіста. – Щодня син тренувався з м'ячем у саду. Невдовзі він потрапив у структуру Фейєнорда". Після шести років навчання дрібного за статурою хлопчика відсіяли з академії.

Коли Фейєнорд забракував мене в 11-річному віці, я думав, що з футболом покінчено, – розповідав Іан в інтерв'ю Standard Sport. – Вони сказали мені, що я занадто малий (нині зріст Маатсена становить 167 сантиметрів). Це був кінець. Вони сказали, що в мене немає потенціалу. Очевидно, я вважав інакше, тож хотів довести, що люди помиляються. Я не казав цього буквально, але тримав це у своїй свідомості. Я опустив голову і наполегливо працював.

Важливою на тому етапі для малого була підтримка рідних: "Вони казали мені: "Ні, ти маєш талант, даний Богом. Ти дуже хороший". Вони переконували, що за свою мрію варто боротися". Реалізація цієї мрії продовжилася в академіях роттердамської Спарти та ПСВ. Через п'ять років після виключення з академії Фейєнорда Маатсенам зателефонували з Челсі. Це було приємно і складно водночас. Що робити далі? Думки батьків розділилися.



Сім'я футболіста / Фото Jan Kok | Boomerang Fotografie

"Мама не була у захваті від поїздки в Лондон – і це було найскладніше, бачити, що один із твоїх батьків не підтримує тебе. Проте мій тато сказав: "Гаразд, та якщо ти поїдеш, більше ніяких жартів. Навіть якщо ти дитина, яка потрапила у дорослий світ – там немає значення, скільки тобі років. Треба просто вижити". Мій тато – жорсткий чоловік, він був військовим і любить життєві виклики. Він багато чого пережив через роботу", – розповідав Іан.

Хлопець поїхав у Британію та зіткнувся з важким адаптаційним періодом. Йому довелося жити у прийомній сім'ї. Проте батьки часто відвідували матчі сина і жертвували роботою. "Іан такий ж наполегливий, як і його матір, – каже Маатсен-старший в розмові з AD.nl. – Мені, як пожежнику і колишньому професійному військовому, більше подобається дисципліна. Він отримав її від мене. Талант? Думаю, у малого він від діда, який був професійним футболістом у Суринамі".

У травні 2019-го Маатсен виграв юнацький чемпіонат Європи U-17 і забив гол у фіналі. А через чотири місяці він дебютував за Челсі в Кубку ліги. Наставник лондонців Френк Лемпард випустив юнака у другому таймі проти Грімсбі Таун: "Грати на заповненому стадіоні з класними партнерами, це було неймовірно. Навіть донині, коли я бачу фотографії з того матчу, то кажу: "Вау".

Незважаючи на помітні успіхи, 17-річний футболіст пішов за ігровою практикою у Чарльтон, котрий перебував серед лідерів третього за силою англійського дивізіону. Наступний сезон Маатсен розпочав у черговій оренді, але щаблем вище. Ковентрі грав у Чемпіоншипі, а талант з Челсі без розкачки став основним – лише четверо футболістів зіграли більше за Іана (один із них – Віктор Дьокереш, нинішня зірка Спортінга).



Маатсен / Фото із соцмереж футболіста

У липні 2022-го Маатсен вирушив у третю оренду. Його кликав Арне Слот у Фейєнорд, але у рідний клуб Іан вирішив не повертатися та обрав Бернлі. З кожним наступним вояжем Маатсен отримував все більше важливого досвіду. Робота з Венсаном Компані виявилася особливо корисною для хлопця. Маатсен пішов протоптаною дорогою одноклубників. Мейсон Маунт, Ріс Джеймс і Конор Галлахер також вирушали в оренди, але вибороли місце в команді.

"Він провів чудовий сезон з нами, – казав Компані про Маатсена. – Ми б хотіли його зберегти, але він вирішив залишитися в Челсі. Цей вибір ми повністю поважаємо. Усі дуже щасливі, це був хороший час, який ми провели з ним у Бернлі". У відповідь Іан назвав Компані чудовим тренером і казав, що з першого дня у Бернлі почувався, наче в одній великій сім'ї. Підсумком сезону стала перемога у Чемпіоншипі та повернення у Челсі.



Компані та Маатсен / Фото футбольного клубу

Що було потім – усі знають. Маатсен вирушив у четверту оренду, яка може завершити походи блудного сина. "Я відчуваю довіру тренера, партнерів та уболівальників, – ділився Іан враженнями про Дортмунд. – Це трохи підвищило мою впевненість у собі. Я знаю, на що я здатний, і намагаюся показати це в кожній грі. Я добре знав Борусію, адже це великий клуб і один із найуспішніших у Німеччині. Я був дуже радий, коли вони проявили до мене інтерес".

Іану Маатсену поки не вистачає стабільності. Водночас він вже перебуває у лідерах Бундесліги серед гравців свого віку. Наприклад, захисник Борусії є п'ятим за відсотком точних передач в останню третину поля та третім серед лівих захисників, якщо брати до уваги індекс Wyscout. А ще нідерландець робить у середньому 7,5 перехоплень за 90 хвилин у Лізі чемпіонів. Більше, ніж будь-хто серед його ровесників.

У Маатсена є всі умови для подальшого прогресу: довіра тренерського штабу, молода і прогресивна команда, конкурентна ліга і, що найважливіше, внутрішня впевненість. Виключення з академії рідного клубу, думки про завершення кар'єри, чотири оренди, помилка з Атлетіко – усе це могло зламати будь-кого, але не цього хлопця. Тепер в Іана новий виклик – матч з ПСЖ у півфіналі Ліги чемпіонів. І чергова спроба довести усім та самому собі, що нездоланних перешкод не існує.