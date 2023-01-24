По его данным, фигура Киреева достаточно неоднозначна – он не был агентом, якобы предупредившим о нападении на Украину.

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"СБУ имеет неопровержимые доказательства работы Киреева на россиян. Также доказательства по делу свидетельствуют, что он был застрелен потому, что сопротивлялся во время задержания и сам хотел убить сотрудников СБУ (кстати, для чего это делать невиновному человеку). Интересно, что в статьях упоминается фамилия Александра Поклада – руководителя Департамента контрразведки СБУ. На самом деле это одна из ключевых фигур в успешном противодействии России. И не на его ли дискредитацию были направлены публикации?" – спрашивает эксперт.

Он добавляет, что Кирилл Буданов приехал в СБУ, ознакомился с материалами по Кирееву, убедился в их обоснованности и снял все вопросы.

История о "герое Кирееве, которого убила СБУ", очевидно, имеет много элементарных нестыковок. Какова ее возможная цель? К примеру, провоцирование россиянами конфликта внутри силового блока. Именно поэтому руководители СБУ и ГУР уже опровергли конфликты между ведомствами. Малюк и Буданов опубликовали совместное фото и заявили, что тесно координируют работу, – пишет политолог.

Так что история "псевдо-Зорге" на этом, наверное, завершится, если ее искусственно не будут держать в информпространстве, отмечает Загородний.

Он добавляет, что никакого секрета о нападении России на Украину Киреев в принципе раскрыть не мог. Ведь многие источники сообщали об этом ранее, в частности Госдеп США, ЦРУ, западные разведки и т.д.

Делать из него героя можно только для тех, кто стал интересоваться украинской политикой в феврале 2022 года. Банкир-схемник периода расцвета Виктора Януковича, правая рука братьев Клюевых, прямо работавших на Россию. Биография очень похожа на историю именно "российского резидента", – пишет Загородний.

Он цитирует интересную реакцию на публикацию о Кирееве предателя-беглеца Олега Царева, который написал, что "знал Дениса Киреева с хорошей стороны". Но сейчас, мол, еще не пора об этом говорить. "Не трудно понять, что именно это "хорошая сторона" для предателя Царева", – акцентирует эксперт.

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