По итогам совещания объявили, что украинские спецслужбы единственные в своем стремлении одержать победу.
Важно Прекрасно знаю людей, которые его казнили – Буданов прокомментировал убийство Киреева и причастность СБУ
В разведке подчеркнули, что все украинские силовые структуры едины в своем стремлении оградить Украину от вооруженной агрессии и работают в тесном взаимодействии.
В частности, Главное управление разведки МО Украины и Служба безопасности Украины имеют общее видение мер по обороне страны. Руководители двух ведомств координируют свои действия и вместе планируют и проводят сложные операции по обезвреживанию врага.
Слухи о якобы недоразумении между руководителями ГУР МО Украины и СБУ – вражеские нарративы, опровергаемые ежедневной совместной работой по обезвреживанию врага,
– подчеркнули в ГУР МО.
Там добавили, что все украинцы единственные в стремлении победить врага и навсегда освободить оккупированные территории.
Почему появились слухи о недоразумении между ГУР МО и СБУ
- На прошлой неделе вышел материал WSJ, в котором Кирилл Буданов раскрыл личность человека, предупредившего о вторжении России. Им был Денис Киреев, который в марте был убит контрразведкой СБУ "при задержании".
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что гибель Киреева – следствие отсутствия координации между ГУР и СБУ.
- По словам Буданова, Киреева убили в авто СБУ, а труп выбросили на улицу. Он погиб перед поездкой в Гомель, где должен был затягивать переговоры с Россией.
- Начальник ГУР сказал, что говорил о случившемся, с тогдашним главой СБУ Бакановым, но тот не смог объяснить, что произошло и почему. Следствие по делу продолжается.