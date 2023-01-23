За підсумками наради оголосили, що українські спецслужби єдині у своєму прагненні здобути перемогу.
Важливо Чудово знаю людей, які його стратили, – Буданов прокоментував вбивство Кірєєва й причетність СБУ
У розвідці підкреслили, що всі українські силові структури єдині у своєму прагненні захистити Україну від збройної агресії та працюють в тісній взаємодії.
Зокрема, Головне управління розвідки МО України та Служба безпеки України мають спільне бачення щодо заходів з оборони країни. Керівники двох відомств координують свої дії та разом планують і проводять найскладніші операції по знешкодженню ворога.
Чутки про нібито непорозуміння між керівниками ГУР МО України та СБУ – ворожі наративи, які спростовуються щоденною спільною роботою зі знешкодження ворога,
– підкреслили у ГУР МО.
Там додали, що всі українці єдині в прагненні перемогти ворога та назавжди звільнити окуповані території.
Чому з'явилися чутки про непорозуміння між ГУР МО та СБУ
- Минулого тижня вийшов матеріал WSJ, в якому Кирило Буданов розкрив особистість людини, яка попередила про вторгнення Росії. Ним був Денис Кірєєв, який у березні був убитий контррозвідкою СБУ "при затриманні".
- Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що загибель Кірєєва – наслідок відсутності координації між ГУР та СБУ.
- За словами Буданова, Кірєєва вбили в авто СБУ, а труп викинули на вулицю. Він загинув перед поїздкою до Гомеля, де мав затягувати переговори з Росією.
- Начальник ГУР сказав, що говорив про те, що сталося, з тодішнім главою СБУ Бакановим, але той не зміг пояснити, що сталося і чому. Слідство у справі триває.