За підсумками наради оголосили, що українські спецслужби єдині у своєму прагненні здобути перемогу.

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У розвідці підкреслили, що всі українські силові структури єдині у своєму прагненні захистити Україну від збройної агресії та працюють в тісній взаємодії.

Зокрема, Головне управління розвідки МО України та Служба безпеки України мають спільне бачення щодо заходів з оборони країни. Керівники двох відомств координують свої дії та разом планують і проводять найскладніші операції по знешкодженню ворога.

Чутки про нібито непорозуміння між керівниками ГУР МО України та СБУ – ворожі наративи, які спростовуються щоденною спільною роботою зі знешкодження ворога,

– підкреслили у ГУР МО.

Там додали, що всі українці єдині в прагненні перемогти ворога та назавжди звільнити окуповані території.

Чому з'явилися чутки про непорозуміння між ГУР МО та СБУ