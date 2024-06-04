После начала полномасштабной войны России против Украины о нашем государстве узнал весь мир. Конечно, не по лучшей на то причине. Однако трагедия, с которой столкнулись украинцы, объединила людей из разных стран для поддержки свободы и независимости нашего государства.

Среди них и 82-летний британский ветеран Крис О'Конор, который до начала вторжения не слишком много знал об Украине. Но после 24 февраля 2022 года решил помогать украинцам.

Сейчас Крис работает с украинскими волонтерами, совершил несколько поездок в Украину и планирует новые проекты. О мотивации помогать, впечатлениях от Украины и о важности поддержки нашего государства Крис О'Конор рассказал в эксклюзивном интервью для 24 Канала.

Лучший подарок на 80-летие – помощь Украине

До полномасштабного вторжения Крис О'Конор мало знал об Украине – слышал о ней, но не слишком интересовался. Однако в феврале 2022 года, когда по всему миру показывали кадры из украинских сел и городов, которые страдают от обстрелов, или как люди выходят без оружия против колонн российской техники, оставаться равнодушным ветеран британской армии не мог.

Поэтому уже в марте Крис О'Конор решил сделать себе лучший подарок на день рождения – присоединиться к помощи Украине.

На свой день рождения я пошел в украинское посольство и спросил, чем я могу помочь, но там все были очень заняты, поэтому отправили меня в Украинский Клуб. Там я встретил Александра Полищука, который спросил, могу ли я поехать в соседний город забрать машину. Я сразу поехал и забрал ее, привез в клуб, мы загрузили и отправили в Украину,

– вспоминает Крис.

Свою мотивацию британский ветеран объясняет очень просто: он за время своей службы был во многих точках по всему миру, поэтому не мог просто наблюдать за тем, как страдает украинский народ, и оставаться при этом в стороне.



Крис О'Конор в Киеве / Фото, предоставленное 24 Каналу

Его настолько захватила сила украинцев и мужество, с которым наш народ начал противостоять россиянам, что мужчина решил, что нужно и самому посетить Украину.

Поездки во Львов, в Бучу и на Черниговщину

За донаты украинцев в Великобритании приобрели карету скорой помощи, но когда встал вопрос того, кто отвезет ее, Крис согласился сразу, потому что и сам хотел увидеть нашу страну собственными глазами. Так он впервые попал во Львов. Теплый прием со стороны украинцев его очень удивил.



Скорая, которую Крис привез в Украину / Фото, предоставленное 24 Каналу

Мужчина также посетил Киевскую область после деоккупации – увидел собственными глазами то, во что россияне превратили Бучу и Гостомель.

То, что там случилось, – ужасно. Люди в Буче рассказывали, что происходило, когда война прошла через их город,

– вспоминает Крис.

Крис О'Конор в Гостомеле: смотрите видео

Тогда он привез на Киевщину гуманитарную помощь людям на деоккупированные территории, которые после оккупации остались без света, газа, воды, продуктов и лекарств.

Также Крис успел посетить Черниговскую область и побывал в реабилитационном центре для раненых воинов возле Львова. Мужчина говорит, что после увиденного решил также заниматься помощью в реабилитации.



Крис О'Конор на Черниговщине / Фото, предоставленное 24 Каналу

Кроме того, британский ветеран также помогает детским больницам в Украине и хочет работать в этом направлении.

Сейчас его здоровье хоть и ухудшилось, но он все же планирует посетить Украину еще раз – своего восхищения нашей страной он не скрывает.



Крис О'Конор / Фото, предоставленное 24 Каналу

Награда от Украины и команда, которая помогает

Крис уже известен как и среди волонтеров в Великобритании, так и в Украине. Пример мужчины не может не вдохновлять, ведь он пытается поддерживать наше государство во всех сферах: гуманитарной помощью, лечением детей, реабилитацией военных, поиском автомобилей для ВСУ и тому подобное.

Поэтому посольство Украины в Великобритании отметило Криса О'Конора наградой как друга нашей страны. Мужчина очень гордится этой наградой, однако отмечает – это награда не для него, ведь самостоятельно много он бы сделать не смог.

Эта награда не только для меня. Мой возраст и состояние здоровья не позволяют мне сделать много вещей. Многие люди меня поддерживают в этом, в частности в пансионате (доме для ветеранов британской армии – 24 Канал). А еще у меня есть фантастическая украинская команда, которая помогает,

– говорит Крис.



Крис О'Конор с друзьями на награждении / Фото, предоставленное 24 Каналу

Поиск новых путей помощи Украине

Полномасштабная война в Украине уже длится более двух лет. За это время, к сожалению, значительная часть людей охладели к событиям в нашей стране, особенно когда на первые полосы прессы вырываются другие страны и другие проблемы. Однако Крис не только продолжает работать в поддержку нашего государства, но и фактически стал голосом Украины.

На все мероприятия и церемонии он ездит с украинской символикой и постоянно говорит о важности поддержки, подчеркивая, что нельзя быть равнодушными к тому, что сейчас переживают украинцы.

Я разговариваю со многими разными людьми и ищу различные пути для увеличения помощи, которую мы можем предоставить с гуманитарной стороны. Например, это касается реабилитации раненых солдат. Даже когда я путешествую, меня всегда сопровождает украинская символика,

– говорит Крис.

В планах у Криса и команды волонтерской организации Support Ukraine и British Ukrainian Aid, которые возглавляют Наталья Равлюк и Татьяна Вовнянко еще немало замыслов, которые они хотят реализовать для поддержки Украины. Сейчас мужчина несколько иронизирует, что он не уверен, что увидит победу Украины, но верит – она точно будет.