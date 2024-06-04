Після початку повномасштабної війни Росії проти України про нашу державу дізнався увесь світ. Звісно, не з найкращої на те причини. Проте трагедія, з якою зіштовхнулися українці, об'єднала людей з різних країн для підтримки волі та незалежності нашої держави.

Серед них і 82-річний британський ветеран Кріс О'Конор, який до початку вторгнення не надто багато знав про Україну. Та після 24 лютого 2022 року вирішив допомагати українцям.

Зараз Кріс працює з українськими волонтерами, здійснив кілька поїздок в Україну і планує нові проєкти. Про мотивацію допомагати, враження від України та про важливість підтримки нашої держави Кріс О'Конор розповів в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу.

Найкращий подарунок на 80-річчя – допомога Україні

До повномасштабного вторгнення Кріс О'Конор мало знав про Україну – чув про неї, але не надто цікавився. Проте у лютому 2022 року, коли по всьому світу показували кадри з українських сіл та міст, які страждають від обстрілів, чи як люди виходять без зброї проти колон російської техніки, залишатися байдужим ветеран британської армії не міг.

Тому вже у березні Кріс О'Конор вирішив зробити собі найкращий подарунок на день народження – долучитися до допомоги Україні.

На свій день народження я пішов в українське посольство і спитав, чим я можу допомогти, але там усі були дуже зайняті, тому відправили мене в Український Клуб. Там я зустрів Олександра Поліщука, який запитав, чи можу я поїхати у сусіднє місто забрати машину. Я одразу поїхав і забрав її, привіз до клубу, ми завантажили і відправили до України,

– пригадує Кріс.

Свою мотивацію британський ветеран пояснює дуже просто: він за час своєї служби був у багатьох точках по всьому світу, тому не міг просто спостерігати за тим, як страждає український народ, і залишатися при цьому осторонь.



Кріс О'Конор в Києві / Фото, надане 24 Каналу

Його настільки захопила сила українців та мужність, з якою наш народ почав протистояти росіянам, що чоловік вирішив, що потрібно й самому відвідати Україну.

Поїздки до Львова, у Бучу і на Чернігівщину

За донати українців у Великій Британії придбали карету швидкої допомоги, але коли постало питання того, хто відвезе її, Кріс зголосився одразу, бо й сам хотів побачити нашу країну на власні очі. Так він вперше потрапив до Львова. Теплий прийом з боку українців його дуже здивував.



Швидка, яку Кріс привіз в Україну / Фото, надане 24 Каналу

Чоловік також відвідав Київщину після деокупації – побачив на власні очі те, на що росіяни перетворили Бучу та Гостомель.

Те, що там трапилося, – жахливо. Люди в Бучі розповідали, що відбувалося, коли війна пройшла через їхнє місто,

– пригадує Кріс.

Кріс О'Конор в Гостомелі: дивіться відео

Тоді він привіз на Київщину гуманітарну допомогу людям на деокуповані території, які після окупації залишилися без світла, газу, води, продуктів та ліків.

Також Кріс встиг відвідати Чернігівщину та побував в реабілітаційному центрі для поранених воїнів біля Львова. Чоловік каже, що після побаченого вирішив також займатися допомогою в реабілітації.



Кріс О'Конор на Чернігівщині / Фото, надане 24 Каналу

Крім того, британський ветеран також допомагає дитячим лікарням в Україні й хоче працювати в цьому напрямку.

Зараз його здоров'я хоч і погіршилось, та він все ж планує відвідати Україну ще раз – свого захоплення нашою країною він не приховує.



Кріс О'Конор / Фото, надане 24 Каналу

Нагорода від України та команда, яка допомагає

Кріс уже відомий як і серед волонтерів у Великій Британії, так і в Україні. Приклад чоловіка не може не надихати, адже він намагається підтримувати нашу державу у всіх сферах: гуманітарною допомогою, лікуванням дітей, реабілітацією військових, пошуком автівок для ЗСУ тощо.

Тому посольство України у Великій Британії відзначило Кріса О'Конора нагородою як друга нашої країни. Чоловік надзвичайно пишається цією відзнакою, проте наголошує – це нагорода не для нього, адже самотужки багато він би зробити не зміг.

Ця нагорода не лише для мене. Мій вік і стан здоров'я не дозволяють мені зробити багато речей. Багато людей мене підтримують у цьому, зокрема у пансіонаті (будинку для ветеранів британської армії – 24 Канал). А ще в мене є фантастична українська команда, яка допомагає,

– каже Кріс.



Кріс О'Конор з друзями на нагородженні / Фото, надане 24 Каналу

Пошук нових шляхів допомоги Україні

Повномасштабна війна в Україні вже триває понад два роки. За цей час, на жаль, значна частина людей збайдужіли до подій в нашій країні, особливо коли на перші шпальти преси вириваються інші країни та інші проблеми. Однак Кріс не тільки продовжує працювати на підтримку нашої держави, але й фактично став голосом України.

На всі заходи та церемонії він їздить з українською символікою і постійно говорить про важливість підтримки, наголошуючи, що не можна бути байдужими до того, що зараз переживають українці.

Я розмовляю з багатьма різними людьми і шукаю різні шляхи для збільшення допомоги, яку ми можемо надати з гуманітарного боку. Наприклад, це стосується реабілітації поранених солдатів. Навіть коли я подорожую, мене завжди супроводжує українська символіка,

– каже Кріс.

У планах в Кріса та команди волонтерської організації Support Ukraine і British Ukrainian Aid, які очолюють Наталія Равлюк і Тетяна Вовнянко ще чимало задумів, які вони хочуть реалізувати для підтримки України. Зараз чоловік дещо іронізує, що він не певен, що побачить перемогу України, але вірить – вона точно буде.