Оккупанты создают фейковые видеосюжеты якобы о Вооруженных Силах Украины. Так, в двух разных историях в разных ролях показали одного и того же парня.

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Роли актера

Сначала он "побывал" украинским военным на острове Змеиный, откуда его отпустили домой. Впоследствии тот же актер сдался с еще четырнадцатью мужчинами россиянам под селом Петровское.



Две роли одного актера / Скриншот телеграм-канала "Останній блокпост"

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Текст публикации телеграм-канала "Останній блокпост"

История о том, как один неизвестный актер сначала побывал на Змеином, а потом сдался под селом Петровское.