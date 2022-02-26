Окупанти створюють фейкові відеосюжети нібито про Збройні сили України. Так у двох різних історіях у різних ролях показали одного й того самого молодика.

До теми Черговий фейк від російських ЗМІ про нібито полонених військових зі Зміїного

Ролі актора

Спочатку він "побував" українським військовим на острові Зміїний, звідки його відпустили додому. Згодом той самий актор здався з ще чотирнадцятьма чоловіками росіянам під селом Петрівське.



Дві ролі одного актора / Скриншот телеграм-каналу "Останній блокпост"



Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.

Текст публікації телеграм-каналу "Останній блокпост"

Історія про те, як один невідомий актор спочатку побував на Зміїному, а потім здався під селом Петрівське.