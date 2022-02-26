Правда острів захищали 13 українських прикордонників. Усі вони тримали оборону до останнього, але загинули.

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Що відомо про атаку на острів Зміїний

  • Острів Зміїний атакували з російських кораблів 24 лютого. Прикордонники та Збройні сили прийняли бій і мужньо тримали оборону.
  • Під час атаки російські окупанти поцілили ракетою в турецьке судно. Корабель прямував з Одеси до Румунії, а шлях проходив неподалік Зміїного.
  • Ворог застосував бойову авіацію. Водночас продовжував обстріли острова з корабельних озброєнь.
  • Російський десант зробив невдалу спробу висадитись на Зміїний. Спроба ракетного удару в окупантів також провалилася.
  • У Держприкордонслужбі 24 лютого близько 22 години повідомили, що втратили зв'язок з прикордонниками, які захищали острів. Тоді стало відомо, що Зміїний захопили.
  • Ворожий корабель окупанта пропонував гарнізону острова Зміїний здатися. Однак наші воїни мужньо дали окупантам відмову. Далі розпочався ракетно-артилерійський удар, внаслідок якого 13 українських прикордонників загинули.
  • Під час оборони острова наші захисники мужньо стояли до останнього, що доводить їхня реакція на вимогу здатися. У відповідь вони не те що не здалися, а ще й вилаяли ворога. Також в мережі оприлюднили останнє відео з українськими героями на острові Зміїній.
  • Президент України Володимир Зеленський у своїй промові підкреслив, що всі оборонці острова загинули героїчно. Крім того, заявив, що надасть їм звання Героя України посмертно.
  • Держприкордонслужба повідомила, що станом на 25 лютого контроль над Зміїним не повернули.