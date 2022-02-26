Правда острів захищали 13 українських прикордонників. Усі вони тримали оборону до останнього, але загинули.

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Що відомо про атаку на острів Зміїний