Правда, остров защищали 13 украинских пограничников. Все они держали оборону до последнего, но погибли.
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Что известно об атаке на остров Змеиный
- Остров Змеиный атаковали с российских кораблей 24 февраля. Пограничники и вооруженные силы приняли бой и мужественно держали оборону.
- Во время атаки российские оккупанты попали ракетой в турецкое судно. Корабль направлялся из Одессы в Румынию, а путь проходил мимо Змеиного.
- Враг применил боевую авиацию. В то же время продолжал обстрелы острова из корабельных вооружений.
- Российский десант предпринял неудачную попытку высадиться на Змеиный. Попытка ракетного удара у оккупантов тоже провалилась.
- В Госпогранслужбе 24 февраля около 22 часов сообщили, что потеряли связь с пограничниками, защищавшими остров. Тогда стало известно, что Змеиный был захвачен.
- Вражеский корабль оккупантов предлагал гарнизону острова Змеиный сдаться. Однако наши воины мужественно дали оккупантам отказ. Далее начался ракетно-артиллерийский удар, в результате которого 13 украинских пограничников погибли.
- Во время обороны острова наши защитники мужественно стояли до последнего, что доказывает их реакцию на требование сдаться. В ответ они не только не сдались, но еще и обругали врага. Также в сети обнародовали последнее видео с украинскими героями на острове Змеиной.
- Президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении подчеркнул, что все защитники острова погибли героически. Кроме того, заявил, что присвоит им звание Героя Украины посмертно.
- Госпогранслужба сообщила, что по состоянию на 25 февраля контроль над Змеиным не вернули.