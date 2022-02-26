Правда, остров защищали 13 украинских пограничников. Все они держали оборону до последнего, но погибли.

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Что известно об атаке на остров Змеиный