Вечером 25 февраля появилось сообщение, что контроль над островом удалось восстановить. В то же время в ГПСУ информацию опровергли.

Заметьте Мы здесь. Мы в Киеве. Мы защищаем Украину, – Зеленский

Контроль над островом не вернули. Продолжаем всеми возможностями узнать судьбу украинских защитников – пограничников и воинов ВСУ, которые находились на Змеином,

– говорится в сообщении.

Остров Змеиный навсегда вошел в историю как символ безграничного героизма украинских защитников.

В первый день войны – 24 февраля – там погибли, но не уступили врагу 13 пограничников. Владимир Зеленский заявил, что предоставит им всем звание Героя Украины посмертно.

На Змеином украинские защитники выругали оккупантов (осторожно, нецензурная лексика, 18+)

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