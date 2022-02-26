В частности речь идет о баллистических. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

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Диверсанты продолжают расставлять метки

Он рассказал, что 26 февраля киевляне сняли на телефон, как метят газовые трубы на жилых домах. Поэтому стоит быть очень осторожными.

"Будьте бдительны! Как только видите такое, – сразу обращайтесь в полицию", – подчеркнул он.

Диверсанты расставляют метки в столице: смотрите видео

Отметим, утром 26 февраля советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко сообщил, что ночью в Киеве и области обезвредили всех диверсантов, но они как тараканы вылезают из щелей.

Несмотря на это, ситуация в столице полностью контролируемая. В этом заверил Президент Украины Владимир Зеленский.

Полный текст публикации:

Внимание! Диверсанты расставили по городу много меток. В частности, баллистических. А сегодня киевляне сняли на телефон, как метят газовые трубы на жилых домах. Будьте бдительными! Как только видите такое, – сразу обращайтесь в полицию!

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