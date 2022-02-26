Задержание крупной и вооруженной группы произошло днем 26 февраля в центре Николаева. По словам местных жителей, оккупанты открывали огонь из автоматов. Пострадал ли кто-то от действий захватчиков, неизвестно.

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Просидели в подвале россияне совсем немного, поскольку их быстро обезвредили.

Задерживали достаточно жестко

Когда на место происшествия прибыли бойцы полиции и отряды территориальной обороны, россияне сдались в плен.

Оккупантов обезоружили и вытащили на улицу, после чего по одному, не церемонясь, затащили к грузовикам и отвезли в отделение полиции.

В настоящее время военные ВС РФ допрашиваются.

Смотрите видео задержания российской ДРГ в Николаеве:

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