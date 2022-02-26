Задержание крупной и вооруженной группы произошло днем 26 февраля в центре Николаева. По словам местных жителей, оккупанты открывали огонь из автоматов. Пострадал ли кто-то от действий захватчиков, неизвестно.
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Просидели в подвале россияне совсем немного, поскольку их быстро обезвредили.
Задерживали достаточно жестко
- Когда на место происшествия прибыли бойцы полиции и отряды территориальной обороны, россияне сдались в плен.
- Оккупантов обезоружили и вытащили на улицу, после чего по одному, не церемонясь, затащили к грузовикам и отвезли в отделение полиции.
- В настоящее время военные ВС РФ допрашиваются.
Смотрите видео задержания российской ДРГ в Николаеве:
Последняя информация с фронта
- В ночь с 25 на 26 февраля российские оккупанты не смогли захватить ни одного украинского города.
- Украинские защитники уничтожили ИЛ-76 с десантом под Васильковом, однако из еще одного транспортника захватчикам удалось высадиться. Впоследствии их ликвидировали.
- В районе Бродов во Львовской области также высадились около 60 российских военных. Большинство из них были расстреляны, другие разбежались по лесам. В настоящее время их пытаются уничтожить подразделения ВСУ.
- Кроме того, российские ВРГ появились в Киеве. Бойцы территориальной обороны удерживают рубежи на Левом берегу столицы и защищают мосты.
- В районе Ирпеня, Гостомеля и Бучи ВСУ приостановили продвижение около 7 батальонно-тактических группировок оккупантов.
- Под Житомиром военные сбили российский самолет.