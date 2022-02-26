Затримання великої та озброєної групи сталося вдень 26 лютого у центрі Миколаєва. За словами місцевих мешканців, окупанти відкривали вогонь з автоматів. Чи постраждав хтось від дій загарбників, наразі невідомо.
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Просиділи у підвалі росіяни зовсім невеличкий час, оскільки їх швидко знешкодили.
Затримували досить жорстко
- Коли на місце події прибули бійці поліції та загони територіальної оборони, росіяни здалися у полон.
- Окупантів обеззброїли та витягли на вулицю, після чого по одному, не церемонячись, затягли до вантажівок і відвезли до відділку поліції.
- Наразі військових ЗС РФ допитують.
Дивіться відео затримання російської ДРГ у Миколаєві:
Остання інформація з фронту
- У ніч з 25 на 26 лютого російські окупанти не змогли захопити жодного українського міста.
- Українські захисники знищили ІЛ-76 з десантом під Васильковом, однак з іще одного транспортника загарбникам вдалося висадитися. Згодом їх ліквідували.
- У районі Бродів на Львівщині також висадилися близько 60 російських військових. Більшість з них були розстріляні, інші – розбіглися по лісах. Наразі їх намагаються знищити підрозділи ЗСУ.
- Крім того, російські ДРГ з'явилися у Києві. Бійці територіальної оборони тримають рубежі на Лівому березі столиці та захищають мости.
- У районі Ірпеня, Гостомеля та Бучі ЗСУ зупинили просування близько 7 батальйонно-тактичних угруповань окупантів.
- Під Житомиром військові збили російський літак.