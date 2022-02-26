Зокрема мовиться про балістичні. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

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Диверсанти продовжують розставляти мітки

Він розповів, що 26 лютого кияни зняли на телефон, як мітять газові труби на житлових будинках. Тому варто бути дуже обережними.

"Будьте пильними! Як тільки бачите таке, – одразу звертайтеся в поліцію", – наголосив він.

Диверсанти розставляють мітки у столиці: дивіться відео



Відзначимо, зранку 26 лютого радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко повідомив, що вночі у Києві та області знешкодили всіх диверсантів, однак вони як таргани вилізають зі щілин.

Попри це, ситуація у столиці повністю контрольована. В цьому запевнив Президент України Володимир Зеленський.

Повний текст публікації:

Увага! Диверсанти розставили по місту багато міток. Зокрема, балістичних. А сьогодні кияни зняли на телефон, як мітять газові труби на житлових будинках. Будьте пильними! Як тільки бачите таке, – одразу звертайтеся в поліцію!