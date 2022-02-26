Попри те, що окупанти усіляко намагалися пробратися у Київ, ситуація абсолютно контрольована. У цьому запевняє радник Офісу Президента Михайло Подоляк, передає 24 канал.

До теми У цю ніч хотіли зламати нашу оборону, – ОП про бої за Київ

Він підкреслив: попри те, що протягом усієї ночі та вечора вчорашнього дня постійно ідуть ракетні й авіаційні обстріли міста, окупантам не вдалося досягнути бажаних результатів. Причому гатять вони не лише по околицях, а й по самій столиці.

Ситуація у місті Києві контрольована на всі 100%! Так, у нас є бої. Так, є локальні бої. На Берестейці, наприклад, де була спроба захопити військову частину, – відбито!,

– сказав він.

Подоляк наголосив, що по будь-якому напрямку, де відбувається те чи інше боєзіткнення, українські ЗСУ, український Нацпол, українська Тероборона отримують перевагу і перемагають. Він додав, що важливо зрозуміти: "сьогоднішня ніч показала: ніяких шансів у РФ точно нема і точно не буде!".

Радник ОП додав, що є окремі роботи ДРГ, проти яких активно працюють представники Нацполіції та Тероборони. Що стосується околиць столиці, то там активно працюють ЗСУ.

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