Гатили упродовж всієї ночі і навіть починаючи із вечора 25 лютого. Про це повідомив радник очільника Офісу Президента Михайло Подоляк.

Зверніть увагу За ніч російські окупанти не взяли жодного міста України, – Генштаб

Війна у прямому ефірі

За його словами, всі розуміли, що сьогоднішня ніч буде найтяжчою. Тому що росіяни використали майже всі свої ресури. Вели в бій всі свої резерви.

Для них це принципово. Вони розраховували на бліцкриг, але цього не сталося.

В цю ніч вони (окупанти – 24 канал) мали зламати нашу оборону. Тому і ДРГ, і обстріли житлових кварталів відбуваються на очах всього світу. Це все війна у прямому ефірі,

– наголосив Подоляк.

Висадка десантів, спроби зайти бронетехнікою – все це абсолютно професійно відбили наші ЗСУ. "Нацпол і тероборона працюють дуже добре", – додав радник очільника ОП.

Він наголосив, що і в самому місті, і на околицях Києва ситуація контрольована.

Брифінг Подоляка за ранок 26 лютого: дивіться відео

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