Били в течение всей ночи и даже начиная с вечера 25 февраля. Об этом сообщил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

Обратите внимание За ночь российские оккупанты не взяли ни одного города Украины, – енштаб

Война в прямом эфире

По его словам, все понимали, что сегодняшняя ночь будет самой тяжелой. Потому что россияне использовали почти все свои ресуры. Вели в бой все свои резервы.

Для них это принципиально. Они рассчитывали на блицкриг, но этого не произошло.

В эту ночь они (оккупанты – 24 канал) должны были сломать нашу оборону. Поэтому и ДРГ, и обстрелы жилых кварталов происходят на глазах всего мира. Это все война в прямом эфире,

– подчеркнул Подоляк.

Высадка десантов, попытки зайти бронетехникой – все это абсолютно профессионально отбили наши ВСУ. "Нацпол и тероборона работают очень хорошо", – добавил советник главы ОП.

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