Несмотря на то, что оккупанты всячески пытались пробраться в Киев, ситуация абсолютно контролируемая. В этом утверждает советник Офиса Президента Михаил Подоляк, передает 24 канал.

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Он подчеркнул: несмотря на то, что всю ночь и вечер вчерашнего дня постоянно идут ракетные и авиационные обстрелы города, оккупантам не удалось достичь желаемых результатов. Причем они палят не только по окрестностям, но и по самой столице.

Ситуация в Киеве контролируется на все 100%! Да, у нас есть бои. Да, есть локальные бои. На Берестейке, например, где была попытка захватить воинскую часть, – отражено!,

– сказал он.

Подоляк отметил, что по любому направлению, где происходит то или иное боеприкосновение, украинские ВСУ, украинский Нацпол, украинская Тероборона получают преимущество и побеждают. Он добавил, что важно понять: "сегодняшняя ночь показала: никаких шансов у РФ точно нет и точно не будет!".

Советник ОП добавил, что есть отдельные работы ДРГ, против которых активно работают представители Нацполиции и Теробороны. Что касается окрестностей столицы, то там активно работают ВСУ.

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