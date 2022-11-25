В рамках проекта 24 канала "СВОИ" Джульетта Манойло рассказала свою историю. Девушка не верила, что может начаться полномасштабная война.

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Как харьковчанка встретила войну

Она отметила, что, как и все украинцы, не верила, что начнется столь кровавая, полномасштабная война. "Я не ожидала, как и все, столь кровавых событий", – подчеркнула Джульетта.

Как и большинство украинцев, она проснулась от звуков взрывов. Разбудила мужа и решила ехать за город.

Мы готовились. У нас был собран тревожный чемоданчик. Я позвонила своим родителям, мне было очень важно унести с собой родителей. Я боялась, что они в последний момент не согласятся, передумают. Но, к счастью, я их смогла уговорить,

– сказала Джульетта.

Они сложили в машину тревожный чемоданчик, собаку и поехали забирать родителей. "Мой муж вынес на руках мою бабушку, которой 77 лет, и которая никак не хотела ехать", – вспоминает девушка.

Дорога во Львов

Они решили ехать во Львов. Девушка рассказала, что дорога во Львов заняла у них двое суток. Сначала они остановились в Винницкой области.

Компания SoftServe проявила просто чудеса логистики. Нашлись волонтеры, приютившие нас на ночь. Мы остановились в прекрасной семье, которая нам на тот момент очень помогла.

– рассказала Джульетта.

В следующем они выехали из Гайсина, и к вечеру, 25 февраля, доехали до Львова. Коллега Джульетты приютила их на одну неделю, пока они искали квартиру. "Риелторка растрогалась из-за истории и нашла квартиру, где можно было жить с собакой", – вспоминает девушка.

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