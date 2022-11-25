У межах проєкту 24 каналу "СВОЇ" Джульєтта Манойло розповіла свою історію. Дівчина не вірила у те, що може розпочатися повномасштабна війна.

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Як харків'янка зустріла війну

Вона зазначила, що як і всі українці, не вірила, що почнеться настільки кривава, повномасштабна війна. "Я не очікувала, як і всі, настільки кривавих подій", – наголосила Джульєтта.

Як і більшість українців вона прокинулася від звуків вибухів. Розбудила чоловіка та вирішила їхати за місто.

Ми готувалися. У нас була зібрана тривожна валізка. Я зателефонувала своїм батькам, мені було дуже важливо забрати із собою батьків. Я боялась, що вони в останній момент не погодяться, передумають. Але, на щастя, я їх змогла вмовити,

– сказала Джульєтта.

Вони склали в машину тривожну валізку, собаку і поїхали забирати батьків. "Мій чоловік виніс на руках мою бабцю, якій 77 років, і яка ніяк не хотіла їхати", – пригадує дівчина.

Дорога до Львова

Вони вирішили їхати до Львова. Дівчина розповіла, що дорога до Львова зайняла у них дві доби. Спершу вони зупинилися у Вінницькій області.

Компанія SoftServe проявила просто чудеса логістики. Знайшлися волонтери, які прихистили нас на ніч. Ми зупинилися в прекрасній родині, яка нам на той момент дуже допомогла,

– розповіла Джульєтта.

Наступного вони виїхали з Гайсина, і до вечора, 25 лютого, доїхали до Львова. Колега Джульєтти прихистила їх на один тиждень, поки вони шукали квартиру. "Рієлторка розчулилась через історію і знайшла квартиру, де можна було жити із собакою", – пригадує дівчина.

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