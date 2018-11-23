История Голодомора: почему уничтожали украинцев

Голодомор – это геноцид украинской нации в 1932-1933 годах. Совершенный руководством Советского Союза с целью уничтожения украинцев, ликвидации украинского сопротивления режима и попыток построения самостоятельного, независимого от Москвы Украинского Государства. Ежегодно, в четвертую субботу ноября, в Украине и ряде стран мира чтят память жертв репрессий – в этом году 24-го ноября.

В 2006-м году Законом Украины "О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине" Голодомор признан геноцидом украинского народа. На протяжении 1932 – 1933-х годов было убито более 7 миллионов человек на территории УССР и 3 миллиона украинцев за ее пределами, в регионах, которые исторически были заселены украинцами: Кубань, Северный Кавказ, Нижнее Поволжье и в Казахстане.

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30 декабря 1922 года был образован Союз Советских Социалистических Республик, в который вошла и Украинская Социалистическая Советская Республика. Союзный договор предусматривал полное равноправие республик, однако Украиной фактически руководил Кремль.

С утверждением коммунистического режима произошли изменения в жизни Украины, которые коснулись, прежде всего, традиционного села. Советская власть насаждала украинскому народу новые обычаи, заставляла отказаться от своего прошлого, не давала той самостоятельности, которую обещала с самого начала.

Почему произошел Голодомор

В 1928-м году руководство СССР объявило курс на коллективизацию, за счет объединения частных крестьянских хозяйств в коллективные хозяйства государственной собственности – в колхозы.

На партийном собрании летом 1930-го года руководитель Компартии Украины Косиор заявил:

Крестьянин принимает новую тактику. Он отказывается собирать урожай. Он хочет сгноить зерно, чтобы удушить советское правительство костлявой рукой голода. Но враг просчитался. Мы покажем ему, что такое голод. Ваша задача покончить с кулацким саботажем урожая. Вы должны собрать его до последнего зерна и сразу отправить на заготовительный пункт. Крестьяне не работают. Они рассчитывают на предварительно собранное зерно, которое они спрятали в ямах. Мы должны заставить их открыть свои ямы.

Политика советского режима вызвала протесты украинского народа. Историки зафиксировали около 4-х тысяч массовых выступлений крестьян в начале 1930-х годов против коллективизации, политики налогообложения, грабежа, террора и насилия органами власти.

Сталин, который считал крестьянство основой национального движения, ударил по украинскому крестьянству, как по носителю украинской традиции, культуры и языка. В 1932 году для Украины был установлен нереальный к исполнению план хлебозаготовок в 356 миллионов пудов хлеба.

Постановлением ЦИК и СНК СССР "Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности" все колхозное имущество приравнивалось к государственному и за его хищение было установлено жестокое наказание.

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Кремлем были созданы условия жизни, рассчитанные на уничтожение части украинской нации, путем полного изъятия всех продуктов питания. Постановление ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР от 22 января 1933 года за подписями Сталина и Молотова заблокировала украинцев в пределах голодающей территории, запретив выезд из УССР и Кубани за хлебом.

Весной 1933-го года смертность в Украине приобрела катастрофические масштабы. Пик Голодомора приходится на июнь месяц. Тогда ежесуточно мученической смертью умирало 28 тысяч человек, ежечасно – 1168 человек, ежеминутно – 20 человек.

Вопрос количества человеческих потерь Украины от Голодомора до сих пор остается открытым. Большинство ученых отстаивает число убитых более 7 миллионов человек в Украинской Социалистической Советской Республике и 3 миллиона украинцев в других регионах СССР: на Кубани, в Центрально-Черноземной области, Поволжье и Казахстане.

Акция "Зажги свечу"

"Зажги свечу" – общенационально-международная акция, которая проходит ежегодно в День памяти жертв голодоморов, то есть в 4-ю субботу ноября (24-го ноября). Зажженной свечой на окне в этот день чтят память жертв, погибших в результате голодоморов.

Учрежден согласно указу президента Украины Леонида Кучмы № 1310/98 от 26-го ноября 1998-го года как "День памяти жертв голодоморов". Указом Кучмы № 797/2004 от 15-го июля 2004-го года устанавливалось название "День памяти жертв голодоморов и политических репрессий". Указом президента Виктора Ющенко № 431/2007 от 15-го мая 2007-го называется "День памяти жертв голодоморов".

В Указе сказано:

В поддержку инициативы общественных организаций, Министерства культуры и искусств Украины, Государственного комитета Украины по делам религий, Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины постановляю: Установить в Украине День памяти жертв голодоморов, который отмечать ежегодно в четвертую субботу ноября.

В апреле 2010 года ПАСЕ приняла постановление, в котором приветствовала решение украинской власти установить национальный день памяти жертв голодоморов, и призвала власти других пострадавших стран установить аналогичную памятную дату для чествования жертв режима.

Традиционно в 16.00 память погибших во время геноцида украинского народа чтят минутой молчания и устанавливают зажженную свечу на подоконник как в Украине, так и во многих странах мира. Во многих городах и населенных пунктах на главных площадях в это время тоже зажигают свечи.

Страны, признавшие Голодомор в Украине геноцидом:

Австралия (2003/2008)

Ватикан (2001, 2003)

Грузия (2005)

Эквадор (2007)

Эстония (1993)

Канада (2003/2008)

Колумбия (2007)

Латвия (2008)

Литва (2005)

Мексика (2008)

Парагвай (2007)

Перу (2007)

Польша (2006)

Португалия (2017)

Венгрия (2003)

США (частично в 2018 году)



Страны, признавшие Голодомор в Украине геноцидом

Сенат США 4-го октября 2018-го года единогласным решением принял двухпартийную резолюцию, в которой Голодомор 1932-1933 гг. признается геноцидом украинского народа.

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