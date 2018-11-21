Уже 21: еще один штат США признал Голодомор геноцидом украинского народа

Еще один штат США признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. На этот раз соответствующее решение принял Коннектикут.

Об этом сообщает посольство Украины в США в Facebook.

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Так, прокламацию подписал губернатор штата Дэниел Мэллой. К слову, Коннектикут стал уже 21 штатом США, который признал Голодомор в Украине геноцидом.

Напомним, 4 октября Сенат США единогласным решением принял двухпартийную резолюцию, которая стала первым в истории правовым актом Конгресса США, где Голодомор 1932-1933 годов признается геноцидом украинского народа.

Видео: Коротко о Голодоморе 1932-33 годов

Что такое Голодомор в Украине?

Акт геноцида украинского народа, организованный руководством ВКП(б) и правительством СССР в 1932-1933 годах путем создания искусственного массового голода. Это привело к смерти от голода 3 миллионов 941 тысячи человек. Голодомор был вызван сознательными и целенаправленными мерами высшего руководства СССР и УССР во главе с Иосифом Сталиным. Был рассчитан на подавление украинского национально-освободительного движения и физического уничтожения части украинских крестьян.