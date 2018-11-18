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      В Венгрии открыли памятник жертвам Голодомора в Украине: фото

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      В Венгрии открыли памятник жертвам Голодомора в Украине: фото
      В Венгрии открыли памятник жертвам Голодомора в Украине: фото / Фото из открытых источников

      В Венгрии, в центре города Сегеда на Домской площади, состоялось открытие памятника жертвам Голодомора в Украине 1932-33 годов.

      Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Венгрии.

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      В церемонии открытия памятника приняли участие посол Украины в Венгрии Любовь Непоп и парламентский госсекретарь министерства внешней экономики и иностранных дел Левенте Мадьяр.

      Украина в течение последних десятилетий прошла даже больше испытаний, чем венгры,
      – отметил он.

      пам'ятник жертвам голодомору угорщина сегед

      Памятник в Венгрии жертвам Голодомора в Украине/ Фото Любовь Непоп

      Дипломат назвал Голодомор экспериментом советской власти. Левенте Мадьяр отметил, что власти СССР пытались сломать украинский народ путем морения голодом. Также он добавил, что теперь Украина, как и Венгрия, может надеяться на более счастливое будущее.

      пам'ятник жертвам голодомору в угорщині

      Надпись на памятнике жертвам Голодомора в Украине/ Фото Facebook

      "История доказала, что украинский народ настолько силен, чтобы не идти против кого-то для того, чтобы укрепить собственную идентичность", – сказал госсекретарь.

      Как отметила посол Украины Любовь Непоп, памятник установили в центре Сегеда на Домской площади в парке центрального собора. Она добавила, что очень символично, что в открытии принимали участие совместно украинские и венгерские офицеры.

      українські угорські офіцери пам'ятник жертвам голодомору
      В открытии памятника принимали участие совместно украинские и венгерские офицеры/ Фото Facebook

      офіцери україна угорщина голодомор пам'ятник

      Украинские и венгерские офицеры в центре города Сегеда / Фото Facebook

      "Верю, что и во всех других жизненных ситуациях мы так же будем стоять бок о бок, вместе почитая жертв трагедий прошлого, противодействуя нынешним и предотвращая будущие угрозы", – написала посол.

       

      Теги: Новости Украины Голодомор Венгрия История
      Источник: 24 Канал
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