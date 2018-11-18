В Венгрии открыли памятник жертвам Голодомора в Украине: фото

В Венгрии, в центре города Сегеда на Домской площади, состоялось открытие памятника жертвам Голодомора в Украине 1932-33 годов.

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Венгрии.

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В церемонии открытия памятника приняли участие посол Украины в Венгрии Любовь Непоп и парламентский госсекретарь министерства внешней экономики и иностранных дел Левенте Мадьяр.

Украина в течение последних десятилетий прошла даже больше испытаний, чем венгры,

– отметил он.

Памятник в Венгрии жертвам Голодомора в Украине/ Фото Любовь Непоп

Дипломат назвал Голодомор экспериментом советской власти. Левенте Мадьяр отметил, что власти СССР пытались сломать украинский народ путем морения голодом. Также он добавил, что теперь Украина, как и Венгрия, может надеяться на более счастливое будущее.

Надпись на памятнике жертвам Голодомора в Украине/ Фото Facebook

"История доказала, что украинский народ настолько силен, чтобы не идти против кого-то для того, чтобы укрепить собственную идентичность", – сказал госсекретарь.

Как отметила посол Украины Любовь Непоп, памятник установили в центре Сегеда на Домской площади в парке центрального собора. Она добавила, что очень символично, что в открытии принимали участие совместно украинские и венгерские офицеры.



В открытии памятника принимали участие совместно украинские и венгерские офицеры/ Фото Facebook

Украинские и венгерские офицеры в центре города Сегеда / Фото Facebook

"Верю, что и во всех других жизненных ситуациях мы так же будем стоять бок о бок, вместе почитая жертв трагедий прошлого, противодействуя нынешним и предотвращая будущие угрозы", – написала посол.