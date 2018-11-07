В США еще один штат признал Голодомор в Украине геноцидом

Штат Вирджиния стал 18-м в США, который признал Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинского народа.

Об этом сообщили в посольстве Украины в США.

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"Советский лидер Иосиф Сталин и его тоталитарный режим совершили акт геноцида путем искусственного создания голода за счет изъятия земли, зерна и животных у украинского народа", – говорится в документе, который подписал губернатор штата Вирджиния Ральф Нортам.

Согласно этому документу, в Вирджинии состоится чествование памяти жертв Голодомора. В этом году это 85-я годовщина.

Напомним, 4 октября Сенат США единогласным решением принял двухпартийную резолюцию, которая стала первым в истории правовым актом Конгресса США, где Голодомор 1932-1933 годов признается геноцидом украинского народа.

Видео: Коротко о Голодоморе 1932-33 годов

Что такое Голодомор в Украине?

Акт геноцида украинского народа, организованный руководством ВКП(б) и правительством СССР в 1932-1933 годах путем создания искусственного массового голода. Это привело к смерти от голода 3 миллионов 941 тысячи человек. Голодомор был вызван сознательными и целенаправленными мерами высшего руководства СССР и УССР во главе с Иосифом Сталиным. Был рассчитан на подавление украинского национально-освободительного движения и физического уничтожения части украинских крестьян.