У США ще один штат визнав Голодомор в Україні геноцидом

Штат Вірджинія став 18-м у США, який визнав Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу.

Про це повідомили у посольстві України в США.

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"Радянський лідер Йосип Сталін і його тоталітарний режим вчинили акт геноциду шляхом штучного створення голоду через вилучення землі, зерна і тварин в українського народу", – йдеться у документі, який підписав губернатор штату Вірджинія Ральф Нортам.

Згідно з цим документом, у Вірджинії відбудеться вшанування пам'яті жертв Голодомору. Цьогоріч це 85-ті роковини.

Нагадаємо, 4 жовтня Сенат США одностайним рішенням ухвалив двопартійну резолюцію, яка стала першим в історії правовим актом Конгресу США, де Голодомор 1932-1933 років визнається геноцидом українського народу.

Відео: Коротко про Голодомор 1932-33 років

Що таке Голодомор в Україні?Акт геноциду українського народу, організований керівництвом ВКП(б) та урядом СРСР у 1932-1933 роках шляхом створення штучного масового голоду. Це призвело до смерті від голоду 3 мільйонів 941 тисячі людей. Голодомор був викликаний свідомими і цілеспрямованими заходами вищого керівництва СРСР та УСРР на чолі з Йосипом Сталіним. Був розрахований на придушення українського національно-визвольного руху і фізичного знищення частини українських селян.