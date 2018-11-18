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      В Угорщині відкрили пам'ятник жертвам Голодомору в Україні: фото

      41 Читать новость на русском
      В Угорщині відкрили пам'ятник жертвам Голодомору в Україні
      В Угорщині відкрили пам'ятник жертвам Голодомору в Україні / Фото з відкритих джерел

      В Угорщині, у центрі міста Сегеда на Домській площі, відбулося відкриття пам'ятника жертвам Голодомору в Україні 1932-33 років.

      Про це йдеться у повідомленні на сайті МЗС Угорщини.

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      У церемонії відкриття пам'ятника взяли участь посол України в Угорщині Любов Непоп та парламентський держсекретар міністерства зовнішньої економіки та закордонних справ Левенте Мадяр.

      Україна протягом останніх десятиліть пройшла навіть більше випробувань, ніж угорці,
      – зазначив він.

      пам'ятник жертвам голодомору угорщина сегед
      Пам'ятник в Угорщині жертвам Голодомору в Україні/ Фото Любов Непоп

      Дипломат назвав Голодомор експериментом радянської влади. Левенте Мадяр зазначив, що влада СРСР намагалась зламати український народ шляхом заморення голодом. Також він додав, що тепер Україна як і Угорщина може сподіватися на більш щасливе майбутнє.

      пам'ятник жертвам голодомору в угорщині
      Надпис на пам'ятнику жертвам Голодомору в Україні/ Фото Facebook

      "Історія довела, що український народ є настільки сильним, щоб не йти проти когось для того, щоб зміцнити власну ідентичність", – сказав держсекретар.

      Як зазначила посол України Любов Непоп, пам’ятник встановили у центрі Сегеда на Домській площі в парку центрального собору. Вона додала, що дуже символічно у відкритті брали участь спільно українські та угорські офіцери.

      українські угорські офіцери пам'ятник жертвам голодомору
      У відкритті пам'ятника брали участь спільно українські та угорські офіцери/ Фото Facebook

      офіцери україна угорщина голодомор пам'ятник
      Українські та угорські офіцери у центрі міста Сегеда / Фото Facebook

      "Вірю, що і в усіх інших життєвих ситуаціях ми так само стоятимемо пліч-о-пліч, разом вшановуючи жертв трагедій минулого, протидіючи нинішнім і запобігаючи майбутнім загрозам", – написала посол.

       

      Теги: Новини України Угорщина Голодомор Історія
      Джерело: 24 Канал
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