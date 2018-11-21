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      Вже 21: ще один штат США визнав Голодомор геноцидом українського народу

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      Коннектикут визнав Голодомор в Україні геноцидом
      Коннектикут визнав Голодомор в Україні геноцидом / Фото з відкритих джерел

      Ще один штат США визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Цього разу відповідне рішення прийняв Коннектикут.

      Про це повідомляє посольство України в США в Facebook.

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      Так, прокламацію підписав губернатор штату Деніел Меллой. До слова, Коннектикут став вже 21 штатом США, який визнав Голодомор в Україні геноцидом.

      Нагадаємо, 4 жовтня Сенат США одностайним рішенням ухвалив двопартійну резолюцію, яка стала першим в історії правовим актом Конгресу США, де Голодомор 1932-1933 років визнається геноцидом українського народу.

      Відео: Коротко про Голодомор 1932-33 років

      Що таке Голодомор в Україні?Акт геноциду українського народу, організований керівництвом ВКП(б) та урядом СРСР у 1932-1933 роках шляхом створення штучного масового голоду. Це призвело до смерті від голоду 3 мільйонів 941 тисячі людей. Голодомор був викликаний свідомими і цілеспрямованими заходами вищого керівництва СРСР та УСРР на чолі з Йосипом Сталіним. Був розрахований на придушення українського національно-визвольного руху і фізичного знищення частини українських селян.

      Теги: Новини політики Новини США Голодомор
      Джерело: 24 Канал
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