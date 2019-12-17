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      История одного перемирия: почему не стоит верить России

      Грани правды 73 Читати новину українською

      Наше прошлое способно многому научить. Если кто-то решится в него заглянуть. Детант – французское слово, которое было в ходу 50 лет назад и обозначало "разрядку" между Западом и Советским Союзом, начавшуюся в конце 60-х. Этой политике не помешало даже вторжение СССР в Чехословакию в 1968 году. Позже европейские и американские политики станут перекладывать за это ответственность друг на друга.

      Стоило лишь назвать подавление Пражской весны "неприятным инцидентом"

      Президент США Джонсон уже в сентябре того года говорил о том, что "мы надеемся, что это неудача не будет иметь длительных последствий". А премьер-министр Франции Мишель Дебре и вовсе называл подавление Пражской весны "неприятным инцидентом".

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      Позже в своих мемуарах европейские и американские политики станут перекладывать ответственность друг на друга. Киссинджер напишет, что это Европа давила на США, настаивая на соглашениях с СССР. А европейские дипломаты станут кивать на то, что Вашингтон стремился заручиться помощью Москвы для того, чтобы выйти из вьетнамского кризиса. Чехословакия была оставлена в одиночестве.

      мишель дебре
      Слева – Мишель Дебре

      пражская весна
      Введение войск в Чехословакию, подавление Пражской весны

      50 лет назад Запад отказывался понимать Советский Союз. Хотя разница проявлялась даже на терминологическом уровне. Европа и США понимали политику детанта как политику разрядки. В то время как советские партийные словари определяли ее как "результат неуклонного укрепления позиции стран социализма" и "поражение сил империализма". При этом Советский Союз в тот момент вовсе не был на пике своей мощи. Экономические реформы, провозглашенные после смещения Хрущева, остались на бумаге. Спад фиксировался даже в официальной статистике. 

      Диссидент Владимир Буковский писал о том, что все это дополнялось еще и политическим кризисом.

      Казалось, еще немного – и власти отступят, откажутся от саморазрушительного упрямства... Целые народы грозили прийти в движение, и это ставило под угрозу уже само существование последней колониальной империи,
      – говорил Буковский.

      Разрядка была нужна и советскому руководству. Москве требовалась передышка и помощь Запада для того, чтобы залатать "узкие места" в экономике. При этом в США воспринимали администрацию Брежнева как "технократов" и "менеджеров", которым нужно помогать в борьбе против лагеря советских "идеологов". А для этого Киссинджер предлагал окутать Советский Союз "паутиной совместных интересов" и обуздать тем самым его стремление к экспансии.

      Призывы заниматься экономикой, а не политикой

      Все следующие десятилетие в Соединенных Штатах и Европе звучали призывы заниматься экономикой, а не политикой. Деловые круги требовали не ограничивать торговлю с соцстранами. Призывали помогать Союзу разведывать и осваивать энергетические месторождения. Они видели СССР как обычное государство, которое сосредоточено на экономическом развитии. В то время как каждый шаг Москвы был продиктован политикой.

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      Спустя семь лет – в 1975 году – Запад и СССР подпишут Хельсинский акт. Он фиксирует границы, сложившиеся после Второй мировой. Советский Союз подтверждает свою европейскую зону влияния.

      • Западные банки все больше дают в долг Москве.
      • К 1978 году СССР успел получить на Западе уже 50 миллиардов долларов.
      • 80% советского полиэтилена и 75% химических удобрений производятся благодаря импортным поставкам.
      • С помощью американского оборудования Москва строит КАМАЗ. Советские ученые едут в США по обмену.

      Советский Союз принимает решение о вторжении в Афганистан

      70-е годы – это Союз-Аполлон. Поставки в СССР стратегического оборудования. Наступление на диссидентов. Советский Союз вооружает кубинцев и отправляет в Анголу и Эфиопию. Выходцы с "острова свободы" становятся социалистическим Иностранным легионом. В свой актив Москва последовательно записывает Вьетнам, Лаос, Кампучию, Мозамбик, Гвинею-Бисау и Эфиопию. В декабре 1979 года Советский Союз принимает решение о вторжении в Афганистан.

      Все происходит по тому же сценарию, который за десять лет до этого был опробован в Чехословакии:

      1. "приглашение",
      2. захват аэродрома,
      3. десант,
      4. ​ввод армии.

      вторгнення срср до афганыстану
      Вторжение СРСР в Афганистан

      Мы привыкли считать, что именно это стало началом конца. Что именно Афганистан привел к санкциям, изоляции и победе над империей зла. Но справедливости ради стоит напомнить, что изначально санкции администрации Картера сводились лишь к эмбарго на поставки дополнительного зерна (помимо уже предусмотренного контрактами) и бойкоту Олимпиады. Причем в Европе эти ограничения Вашингтона поддержал лишь Лондон. Другие столицы поначалу постарались вновь забыть о "неприятном инциденте".

      Мы все – заложники нашей памяти. Она сглаживает углы и вымарывает целые главы. Дороги кажутся прямыми, а причинно-следственные связи – бесспорными. На самом деле – отнюдь не всегда. Наше прошлое способно многому научить. Если кто-то решится в него заглянуть.

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      Автор: Павел Казарин
      Теги: Новости политики Новости России Грани правды Видеоблоги Европа Новости США История Афганістан
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