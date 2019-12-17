16:56
17 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РИНОК ЗЕМЛІ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Вазелін для політиків РФ. Новий космічний провал
      Вєсті Кремля
      21:34, 16 грудня
      Вєсті.UA: Спадок Дубінського від Януковича. Новий секс-скандал у Раді
      Вєсті.UA
      19:19, 16 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Програми Грані правди
      РИНОК ЗЕМЛІ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019

      История одного перемирия: почему не стоит верить России

      Грані правди 287 Читать новость на русском

      Наше прошлое способно многому научить. Если кто-то решится в него заглянуть. Детант – французское слово, которое было в ходу 50 лет назад и обозначало "разрядку" между Западом и Советским Союзом, начавшуюся в конце 60-х. Этой политике не помешало даже вторжение СССР в Чехословакию в 1968 году. Позже европейские и американские политики станут перекладывать за это ответственность друг на друга.

      Стоило лишь назвать подавление Пражской весны "неприятным инцидентом"

      Президент США Джонсон уже в сентябре того года говорил о том, что "мы надеемся, что это неудача не будет иметь длительных последствий". А премьер-министр Франции Мишель Дебре и вовсе называл подавление Пражской весны "неприятным инцидентом".

      Читайте також: Как Кремль зомбирует население России

      Позже в своих мемуарах европейские и американские политики станут перекладывать ответственность друг на друга. Киссинджер напишет, что это Европа давила на США, настаивая на соглашениях с СССР. А европейские дипломаты станут кивать на то, что Вашингтон стремился заручиться помощью Москвы для того, чтобы выйти из вьетнамского кризиса. Чехословакия была оставлена в одиночестве.

      мишель дебре
      Слева – Мишель Дебре

      пражская весна
      Введение войск в Чехословакию, подавление Пражской весны

      50 лет назад Запад отказывался понимать Советский Союз. Хотя разница проявлялась даже на терминологическом уровне. Европа и США понимали политику детанта как политику разрядки. В то время как советские партийные словари определяли ее как "результат неуклонного укрепления позиции стран социализма" и "поражение сил империализма". При этом Советский Союз в тот момент вовсе не был на пике своей мощи. Экономические реформы, провозглашенные после смещения Хрущева, остались на бумаге. Спад фиксировался даже в официальной статистике. 

      Диссидент Владимир Буковский писал о том, что все это дополнялось еще и политическим кризисом.

      Казалось, еще немного – и власти отступят, откажутся от саморазрушительного упрямства... Целые народы грозили прийти в движение, и это ставило под угрозу уже само существование последней колониальной империи,
      – говорил Буковский.

      Разрядка была нужна и советскому руководству. Москве требовалась передышка и помощь Запада для того, чтобы залатать "узкие места" в экономике. При этом в США воспринимали администрацию Брежнева как "технократов" и "менеджеров", которым нужно помогать в борьбе против лагеря советских "идеологов". А для этого Киссинджер предлагал окутать Советский Союз "паутиной совместных интересов" и обуздать тем самым его стремление к экспансии.

      Призывы заниматься экономикой, а не политикой

      Все следующие десятилетие в Соединенных Штатах и Европе звучали призывы заниматься экономикой, а не политикой. Деловые круги требовали не ограничивать торговлю с соцстранами. Призывали помогать Союзу разведывать и осваивать энергетические месторождения. Они видели СССР как обычное государство, которое сосредоточено на экономическом развитии. В то время как каждый шаг Москвы был продиктован политикой.

      Цікаво: Не повесил портрет Путина – не патриот: все, что нужно знать о формуле российского патриотизма

      Спустя семь лет – в 1975 году – Запад и СССР подпишут Хельсинский акт. Он фиксирует границы, сложившиеся после Второй мировой. Советский Союз подтверждает свою европейскую зону влияния.

      • Западные банки все больше дают в долг Москве.
      • К 1978 году СССР успел получить на Западе уже 50 миллиардов долларов.
      • 80% советского полиэтилена и 75% химических удобрений производятся благодаря импортным поставкам.
      • С помощью американского оборудования Москва строит КАМАЗ. Советские ученые едут в США по обмену.

      Советский Союз принимает решение о вторжении в Афганистан

      70-е годы – это Союз-Аполлон. Поставки в СССР стратегического оборудования. Наступление на диссидентов. Советский Союз вооружает кубинцев и отправляет в Анголу и Эфиопию. Выходцы с "острова свободы" становятся социалистическим Иностранным легионом. В свой актив Москва последовательно записывает Вьетнам, Лаос, Кампучию, Мозамбик, Гвинею-Бисау и Эфиопию. В декабре 1979 года Советский Союз принимает решение о вторжении в Афганистан.

      Все происходит по тому же сценарию, который за десять лет до этого был опробован в Чехословакии:

      1. "приглашение",
      2. захват аэродрома,
      3. десант,
      4. ​ввод армии.

      вторгнення срср до афганыстану
      Вторжение СРСР в Афганистан

      Мы привыкли считать, что именно это стало началом конца. Что именно Афганистан привел к санкциям, изоляции и победе над империей зла. Но справедливости ради стоит напомнить, что изначально санкции администрации Картера сводились лишь к эмбарго на поставки дополнительного зерна (помимо уже предусмотренного контрактами) и бойкоту Олимпиады. Причем в Европе эти ограничения Вашингтона поддержал лишь Лондон. Другие столицы поначалу постарались вновь забыть о "неприятном инциденте".

      Мы все – заложники нашей памяти. Она сглаживает углы и вымарывает целые главы. Дороги кажутся прямыми, а причинно-следственные связи – бесспорными. На самом деле – отнюдь не всегда. Наше прошлое способно многому научить. Если кто-то решится в него заглянуть.

      Що подарувати хлопцю на Новий рік 2020: ідеї подарунків, які сподобаються коханому
      сьогодні
      17199
      Автор: Павло Казарін
      Теги: Новини політики Новини Росії Грані правди Відеоблоги Європа Новини США Історія Афганістан
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 16:40 Мільярдери України: що треба знати про Ріната Ахметова
      Світлана Попова 5082
      сьогодні , 15:47 Чому українців лякає ринок землі і які наслідки запровадження закону
      Інна Жолобович 3472
      сьогодні , 14:50 Зеленський хотів обманути Путіна й не програв, – Понамарьов
      Блог Медіа 1796
      сьогодні , 14:03 У яких країнах діє мораторій на продаж землі: інфографіка
      Вероніка Климська 6571
      сьогодні , 12:46 Закон про землю: за і проти
      Світлана Попова 3913
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук