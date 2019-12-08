14:13
8 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      18:59, 7 грудня
      Вєсті.UA
      18:09, 7 грудня
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Програми Грані правди
      ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019

      Не повешал портрет Путина – не патриот: все, что нужно знать о формуле российского патриотизма

      Грані правди 31 Читать новость на русском

      В России нельзя любить страну в отрыве от государства. Любой патриотизм наказуем – если под его влиянием ты не вешаешь в кабинете портрет Владимира Путина.

      Аннексию Крыма совершали разные люди. Одни хотели должностей, другие – реванша, третьи – денег. Были и четвертые – те, кто мечтал о том, что смена флагов окажется историей про развитие, прогресс и социальную справедливость. Но именно они по итогу оказались за бортом случившихся перемен. Если это и звучит как неожиданность, то только для тех, кто не знает, из чего состоит российская вертикаль. 

      К теме: Кремль делает ставку на полезных дураков – тех, кто привык прятаться в политическую близорукость

      Когда Вячеслав Володин говорил, что Путин – это и есть Россия, он не шутил. В современной России невозможен абстрактный патриотизм – допустим лишь тот, что санкционирован, согласован и системен. Более того – вопрос даже не в том, какие лозунги ты скандируешь, а под какими флагами ты это делаешь. Если у тебя в руках хоругви с президентом – то тебе позволено предлагать любую ересь. Например, давить продукты бульдозером или запрещать иностранное усыновление.

      И наоборот: если ты считаешь, что главное в патриотизме – содержание, а не форма, то государственная машина берет тебя на карандаш. Потому что принцип Людовика XIV никто не отменял – любить отечество можно лишь адресуя свои чувства тому, кто стоит на самой вершине пищевой цепочки. Причем, российская система выбраковывает не только тех, кто верит в европейское будущее страны. Имперские взгляды, антизападничество и вера в "скрепы" точно так же не служат гарантией карьеры. 

      Ключевой фактор – системность. Ты должен верить не в империю, а в вертикаль. Не в Россию, а в ее руководство. Любая попытка шагать не в ногу – наказуема. Любая претензия на "особое мнение" – тем более. Потому что российской государственной системе не нужны искренние – ей нужны преданные. Готовые ходить строем, петь хором, в единодушном порыве голосовать за любую инициативу сверху. Ей не нужны те, кто указывает на недостатки, предлагает улучшения, пользуется поддержкой в низах.

      Российский тренд – это "акакий акакиевич", которого можно тасовать без особенных проблем. А любой, кто не согласен с ролью винтика в машине по воспроизводству лояльности, – обречен быть "уходящей натурой". Отсутствие собственного мнения как главное достоинство в резюме.

      Читайте также: Почему украинцы поддерживают переговоры с Москвой

      Для Москвы существует одна-единственная форма лояльности – абсолютная. Степень твоего патриотизма не имеет значения – искренность допускается лишь в том случае, если речь идет о глупости. Во всех остальных ситуациях это качество лишнее. Порой даже вредное. И уж наверняка – опасное. Как минимум, для своего носителя.

      Українець Бурсак в драматичному бою двічі відправляв суперника в нокдаун, але програв: відео
      сьогодні
      4677
      Автор: Павло Казарін
      Теги: Новини політики Грані правди Новини Росії Володимир Путін Відеоблоги
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 14:00 Не повешал портрет Путина – не патриот: все, что нужно знать о формуле российского патриотизма
      Павло Казарін 31
      сьогодні , 12:00 Путин – это и есть Россия, или Чем кремлевская политика похожа на гитлеровскую
      Павло Казарін 424
      сьогодні , 12:00 Він обіцяв людям мир, – Дмитро Кулеба про наміри Зеленського щодо зустрічі у Франції
      Блог Соцмережі 556
      сьогодні , 09:00 Вопрос Крыма на нормандской встрече: чем может закончиться дискуссия
      Блог Медіа 1258
      7 грудня , 22:00 MR President, Настя Каменских и Арсен Мирзоян – как в регионах праздновали День города
      ProZorro 894
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук