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      Почему украинцы поддерживают переговоры с Москвой

      Грані правди 170

      В Украине есть секта свидетелей идеального избирателя. Эти люди боготворят обывателя, верят в сермяжную правду. "Маленький человек" для них –это носитель финальной правды, духа свободы и идеалов процветания.

      На самом деле, принадлежность к большинству не означает ровным счетом ничего. Большинство всегда состоит из ситуативных меньшинств и способно раскалываться на группы любого размера.

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      Оно может ошибаться, может быть инфантильным, может недооценивать риски. Оно может быть каким угодно – и любые попытки водрузить "маленького человека" на этический пьедестал чаще всего заканчиваются плохо.

      Коррупция

      Вдобавок, природа любой коррупции состоит в том, что от нее проигрывают все, но по чуть-чуть, а выигрывают немногие, но много.

      Эти немногие готовы инвестировать в общественное мнение. То самое, которое, в конечном счете, будет готово бить по рукам тех, кто станет пытаться навести порядок.

      Как навести порядок в стране

      Нет никакого идеального рецепта политической карьеры. Наш мир устроен сложно. Он требует сложных знаний и сложных решений, и очень часто рецепт лечения страны требует непопулярных шагов.

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      Поэтому любой политик-популист рано или поздно оказывается перед очень простым выбором: либо он предает своего избирателя, либо он предает страну.

      Результаты социологических опросов

      Последняя социология довольно показательна. Украинские граждане не хотят приватизации, рынка земли и легализации азартного бизнеса.

      Соціологічне дослідження
      Решения Президента, которые негативно восприняли украинцы/ 24 канал

      Те, кто наживается на нынешнем положении дел, сумели продать им эти идеи. И теперь обыватели готовы голосовать за тех, кто сознательно обкрадывает их всех.

      При этом те же самые украинские обыватели поддерживают переговоры с Москвой, разведение войск и верят в достижимость мира. И никого не смущает тот факт, что за все это придется платить России цену, которую она попросит.

      Отечественный обыватель убежден в том, что Киев на переговорах попросту не был готов подбирать интонации. А если подберет – все вернется на круги своя.

      інфографіка
      Что украинцы думают о мире на Донбассе / Инфографика 24 канала

      Влияние на большинство

      Большинство – это всегда объект чужих манипуляций. Нет никакой "невидимой руки" на рынке мнений, поэтому при желании и усердии можно продать обывателю любую идею.

      Можно посеять в нем зерна любых сомнений, можно убедить его голосовать за людей с самыми низменными целями и задачами. И тот, кто будет предлагать стране горькие пилюли, всегда проиграет торговцам сладким плацебо.

      Любые разговоры о большинстве всегда отдают спекуляцией. Общество может быть инфантильным – и не стоит воспринимать его желания как истину в финальной инстанции.

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      Те, кто утверждают обратное – либо ничего не понимают, либо все понимают и делают это сознательно. Но разница между идиотами и подлецами не столь уж и принципиальна, если мерить последствиями. 

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      Автор: Павло Казарін
      Теги: Новини політики Новини України Відеоблоги Війна на Донбасі Грані правди Соціологічне дослідження Інфографіка Корупція Україна – Росія
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