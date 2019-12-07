Почему украинцы поддерживают переговоры с Москвой

В Украине есть секта свидетелей идеального избирателя. Эти люди боготворят обывателя, верят в сермяжную правду. "Маленький человек" для них –это носитель финальной правды, духа свободы и идеалов процветания.

На самом деле, принадлежность к большинству не означает ровным счетом ничего. Большинство всегда состоит из ситуативных меньшинств и способно раскалываться на группы любого размера.

Читайте також: Как Евросоюз может серьезно разочаровать Украину

Оно может ошибаться, может быть инфантильным, может недооценивать риски. Оно может быть каким угодно – и любые попытки водрузить "маленького человека" на этический пьедестал чаще всего заканчиваются плохо.

Коррупция

Вдобавок, природа любой коррупции состоит в том, что от нее проигрывают все, но по чуть-чуть, а выигрывают немногие, но много.

Эти немногие готовы инвестировать в общественное мнение. То самое, которое, в конечном счете, будет готово бить по рукам тех, кто станет пытаться навести порядок.

Как навести порядок в стране

Нет никакого идеального рецепта политической карьеры. Наш мир устроен сложно. Он требует сложных знаний и сложных решений, и очень часто рецепт лечения страны требует непопулярных шагов.

Важливо: Что известно о политике Зеленского: какая роль развлекательных программ

Поэтому любой политик-популист рано или поздно оказывается перед очень простым выбором: либо он предает своего избирателя, либо он предает страну.

Результаты социологических опросов

Последняя социология довольно показательна. Украинские граждане не хотят приватизации, рынка земли и легализации азартного бизнеса.



Решения Президента, которые негативно восприняли украинцы/ 24 канал

Те, кто наживается на нынешнем положении дел, сумели продать им эти идеи. И теперь обыватели готовы голосовать за тех, кто сознательно обкрадывает их всех.

При этом те же самые украинские обыватели поддерживают переговоры с Москвой, разведение войск и верят в достижимость мира. И никого не смущает тот факт, что за все это придется платить России цену, которую она попросит.

Отечественный обыватель убежден в том, что Киев на переговорах попросту не был готов подбирать интонации. А если подберет – все вернется на круги своя.



Что украинцы думают о мире на Донбассе / Инфографика 24 канала

Влияние на большинство

Большинство – это всегда объект чужих манипуляций. Нет никакой "невидимой руки" на рынке мнений, поэтому при желании и усердии можно продать обывателю любую идею.

Можно посеять в нем зерна любых сомнений, можно убедить его голосовать за людей с самыми низменными целями и задачами. И тот, кто будет предлагать стране горькие пилюли, всегда проиграет торговцам сладким плацебо.

Любые разговоры о большинстве всегда отдают спекуляцией. Общество может быть инфантильным – и не стоит воспринимать его желания как истину в финальной инстанции.

Читайте також: Война на Донбассе: пока мы полагаем, будто есть пространство для компромисса – мы проигрываем

Те, кто утверждают обратное – либо ничего не понимают, либо все понимают и делают это сознательно. Но разница между идиотами и подлецами не столь уж и принципиальна, если мерить последствиями.