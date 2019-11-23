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      Война на Донбассе: пока мы полагаем, будто есть пространство для компромисса – мы проигрываем

      Грані правди 216 Читать новость на русском

      Мы все – заложники своей памяти, которая довольно коротка. Украина воспринимала ослабленную Россию как новую норму. Полагала, что эпоха империи ушла в небытие. И потому те два десятилетия, которые у нее были, – были потрачены впустую. Но ведь Россия – это империя, сосредоточенная на поглощениях и расширении. И пока мы полагаем, будто есть пространство для компромисса – мы проигрываем.

      Есть один старый анекдот, который разные люди слышат по-разному.

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      "Туристи знаходять в Карпатах старий схрон, з нього виповзає сторічний дід з машинґвером:

      - Ну, які новини?
      - Та війна, діду.
      - Із ким воюємо?
      - З Москвою.
      - А де саме воюємо?
      - На Донбасі.
      - Ну що... Нормально хлопці просунулися..."

      Считается, что анекдот становится смешным за счет неожиданного смыслового разрешения в конце. И если эта концовка кажется нам смешной, то у истории для нас плохие новости. Потому что "неожиданное смысловое разрешение" тут найдет тот, для кого 2014 год стал неожиданностью.

      Для носителя советской памяти война Украины с Россией нелогична и невозможна. Для вынужденных переселенцев российское вторжение – это удар в спину и предательство. Для столичного аполитичного жителя все происходящее – это вывих, который должен быть исправлен. А для деда из анекдота все закономерно. Все та же война. Все с тем же противником. По тем же самым мотивам. Только на другом конце страны.

      Мы все – заложники своей памяти. Которая коротка и в лучшем случае рассчитана лет на семьдесят. События нашей реальности способны терять логику и обретать ее в зависимости от исторической оптики.

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      В 2015 году один польский коллега рассказывал мне о той разнице, что отличала его страну и мою. Он говорил о том, что в Польше воспринимали весь период с 1991 по 2014 – как внезапную историческую передышку. За время которой нужно успеть мобилизоваться, провести реформы и подготовить систему обороны. Потому что нормативная Россия для них – это империя, сосредоточенная на поглощениях и расширении. И нужно быть готовым к тому, что ее "оттепели" всегда бывают краткосрочными.

      А Украина была уверена в обратном. Воспринимала ослабленную Россию как новую норму. Полагала, что эпоха империи ушла в небытие. И потому те два десятилетия, которые у нее были, – были потрачены впустую. Хорошая иллюстрация того, как работает историческая память. Та самая, которая позволяет не впадать в иллюзии. Которая учит видеть окна возможностей и пользоваться ими.

      События последних шести лет могут стать для нас хорошей прививкой. Если мы, конечно, решимся вписать эти события в широкий контекст. Который довольно прост. Столетия жизни в колониальном статусе. Два десятилетия буферного существования. Фантомные боли империи, спровоцировавшие вторжение и войну за независимость. Ничего нового. Ничего нелогичного.

      Пока мы считаем все происходящее историческим вывихом – мы проигрываем. Пока мы полагаем, будто есть пространство для компромисса – мы проигрываем. Пока мы говорим, что в войне виновно "воинствующее меньшинство" – мы проигрываем.

      Выигрывать мы начнем лишь в тот момент, когда увидим все происходящее глазами того самого деда из анекдота. Для которого новость о войне с Россией новостью не была. Для которого новая война – это всего лишь продолжение его собственной. Той самой, что началась задолго до 2014 года. И тогда мы сможем понять его оптимизм. Потому что если взглянуть на карту страны, то за "60 років хлопці справді гарно просунулися".

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      Автор: Павло Казарін
      Теги: Новини політики Новини України Україна – Росія Грані правди Війна на Донбасі Відеоблоги
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