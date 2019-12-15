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      Как Кремль зомбирует население России

      Грані правди 590 Читать новость на русском

      Шесть лет назад, в самом начале войны, Владимир Путин пообещал защитить в Украине русских. С тех самых пор Кремль ведет себя как самый последовательный русофоб.

      "Москва продает "русскость" как пакетный товар"

      Все эти годы Москва эксплуатирует мысль о том, что русские вне России немыслимы. Что они размываются, ассимилируются во втором-третьем поколении. Что государство есть тот единственный стержень на который русского надо насадить, иначе он – русский – становится какой-то дрянью.

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      Отсюда вывод – русских надо переселить в Россию либо в индивидуальном порядке, либо вместе с территорией. Более того. Москва активно продает "русскость" как пакетный товар. Мол, ежели русский, то обязательно должен радоваться Крыму, Донбассу, называть Обаму "обезьяной" и требовать казачьих патрулей для всех, кто носит разноцветные штаны. Ежели русский, то должен молиться на кирпичную стену Кремля и на тех, кто в ней лежит. Ежели русский, то в сапогах к индийскому океану, украинцев к ногтю, искандерами по лувру и спасительные молебны во имя архаики.

      путін
      Москва эксплуатирует мысль о том, что русские вне России немыслимы

      Мне одному кажется, что это бред? За последние полтора года именно Кремль сумел маргинализировать русских на всем пространстве бывшего Союза. Он фактически закрыл им даже потенциальную возможность общественной борьбы за свои права. Сделал невозможным любое их участие в политической жизни той или иной страны. В любом упоминании слова "русский" теперь будет эхом звучать "крымская весна" и "#путинвведивойска".

      Кремль убедил всех, что любая организация со словом "русский" в названии – это всего лишь ирредента, скрытый агент влияния, ориентированный на Москву, а не на столицу собственной страны. Он свел на нет все усилия тех, кто пытался вписать русских в ландшафт постсовестких стран; тех, кто считал, что русские могут участвовать в политической жизни не только в роли "бабы яги", которая всегда против.

      "Кремль умудрился начинить "русскость" шовинизмом"

      Фактически, постсоветский русский сегодня вынужден сдирать с себя все те ярлыки, которые на него навешивает Москва. Потому что в этом зонтичном бренде теперь Вика Цыганова и Хирург, Всеволод Чаплин и Рамзан Кадыров, воинственная гомофобия и радиоактивный пепел. Кремль умудрился начинить "русскость" кондовой архаикой, мракобесием и шовинизмом. И при этом объявить пятой колонной всех тех, кто с этой начинкой не согласен.

      мітинг проти путіна
      Постсоветский русский сегодня вынужден сдирать с себя ярлыки, которые на него навешивает Москва

      Попробуйте спросить у любого кремлевского охранителя о том, возможны ли русские сами по себе. Которым нет нужды облокачиваться на прошлое в страхе перед будущим. Которые хотят играть по правилам, а не переписывать их. Для которых чувство собственного достоинства важнее, чем возможность грозить шведу со всех возможных пусковых установок.

      Скорее всего, вас объявят после этого агентами Госдепа. Потому что именно такие русские являются угрозой для Кремля. Они по природе своей противоречат всему тому, что сегодня официальная Москва водрузила на свои флаги.

      "Все культурное наследие РФ обречено восприниматься с подозрением"

      Современная война – это схватка архаики с будущим, и в этой войне Кремль взял в заложники русскую культуру, пытаясь поставить под свои знамена всех моральных авторитетов прошлого. Но ставить под идеологическое ружье людей из прошлых эпох так же бессмысленно, как и судить прошлые эпохи по законам сегодняшнего дня.

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      Кремль последовательно компрометирует "русское", тем самым пытаясь отрезать этому самому "русскому" пути к отступлению. Он приватизирует его, навязывает ему одну-единственную трактовку собственного прошлого и будущего. Право на альтернативную ценностную систему не признается – любой несогласный объявляется "продажной шкурой", предающей Россию ради меркантильных интересов.

      росія правопор мітинг
      Кремль последовательно компрометирует "русское"

      Эстетическая архаика соединяется с этической. Советские флаги – с государственной гомофобией. Советская риторика – с системой публичных доносов. Самоуважение выстраивается на основе неуважения и пренебрежения к другим.

      Проблема лишь в том, что вся эта конструкция – нежизнеспособна. Все эти разговоры о скрепах – мертворожденные. Невозможно победить в битве за будущее, если в настоящем ты пытаешься возродить прошлое.

      Попытка Кремля монополизировать "русское" – включая литературу, культуру, историю и язык – это обычное рейдерство. Это ни что иное, как попытка сделать Пушкина и Толстого торговыми представителями по продаже старых советских имперских фантомов.

      И если Москва чего и добилась – так это того, что все культурное наследие России теперь обречено восприниматься с подозрением. И те, кто придут на смену нынешнему руководству России – еще столкнутся с последствиями этого.

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      Автор: Павло Казарін
      Теги: Новини політики Новини України Новини Росії Володимир Путін Грані правди Україна – Росія Відеоблоги
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