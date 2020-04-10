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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      История спасения: как итальянские врачи спасли украинку от коронавируса

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      Итальянские медики сомневались в выздоровлении Павлины Шимбир, однако рискнули лечить не по китайскому протоколу, а экспериментальным методом. Первая украинка, которая оправилась от коронавируса, рассказала как боролась с недугом и что ей помогло стать на ноги.

      Павлина Шимбир чувствует себя хорошо, хотя и болела коронавирусом. Сейчас женщина уже дома, но еще находится под наблюдением медиков.

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      Месяц назад ситуация была совсем другой – вирус едва не унес жизни женщины. Павлина живет в городке Медичина, что на севере Италии. Вероятно, подцепила болезнь в конце февраля на работе, ведь работает в торговом центре кассиром.

      Сначала у нее появилась высокая температура, однако кашля не было. Несколько дней лечилась дома под наблюдением врача, а на четвертый все ее тело сковала сильная боль. Павлина едва могла вставать с постели.


      Украинка, которая заболела коронавирусом / Скриншот с видео

      "Она (врач – 24 канал) мне говорит: "Сейчас попробуй дойти до двери, как сможешь, открой их и иди к постели". Я дверь открыла. Еще даже не дошло до постели – потеряла сознание. У меня ноги были на земле, а туловище на кровати. Я пришла в сознание, когда врачи забирали на скорой помощи в город", – рассказала украинка Павлина Шимбир.

      В больнице поставили диагноз коронавирус. Усложнял ситуацию и сахарный диабет. Павлину решили перевозить в больницу в другой город, где еще были свободные аппараты искусственной вентиляции легких. Там, еще в полусознании женщина слышала, как врачи колебались, стоит ли ее подключать к аппарату.

      Врач не была уверена. Она говорила: "Не знаю будет ли из нее толк". Но другой врач сказал, что у меня такой возраст, что я смогу выкарабкаться. Он не уверен, но думал, что получится,
      – вспомнила Павлина Шимбир.

      Далее 56 часов без сознания и под аппаратом. Однако состояние Павлины улучшилось. Лечили экспериментальным методом, который разработал итальянский профессор. Его применили только к 8 пациентам. Десятки уколов, капельницы с антибиотиками, препараты для разжижения крови и противовирусные.

      Были такие часы, по 3 капельницы в один катетер был включен. Очень много капали антибиотиков,
      – сообщила Павлина Шимбир

      Менее чем через месяц Павлина преодолела коронавирус и ее выписали из больницы. Когда выходила, благодарила врачей.

      Смотрите видео: как украинка прощалась с итальянскими врачами

      Медики говорили – преодолевать болезнь помогает и положительное эмоциональное состояние. Поэтому все время Павлина была на связи с родными, больше всего поддерживал муж. Женщина считает, что именно это и способствовало ее быстрому выздоровлению.

      Что известно о коронавирусе в Италии

      • Италия остается одним из эпицентров пандемии коронавируса в мире.
      • С начала эпидемии в Италии более 139 тысяч человек заразились коронавирусом, умерло – 17 669 человек.
      • Вместе с тем за 6 апреля в Италии впервые зафиксировали 636 смертей – это самый низкий показатель с 23 марта.
      • В стране действует жесткий карантин: на улицу нельзя выходить без надобности.
      • За ситуацией в Италии следит весь мир.


      Какие симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

      Автор: Елизавета Герасимюк
      Теги: Коронавирус COVID-19
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