История спасения: как итальянские врачи спасли украинку от коронавируса

Итальянские медики сомневались в выздоровлении Павлины Шимбир, однако рискнули лечить не по китайскому протоколу, а экспериментальным методом. Первая украинка, которая оправилась от коронавируса, рассказала как боролась с недугом и что ей помогло стать на ноги.

Павлина Шимбир чувствует себя хорошо, хотя и болела коронавирусом. Сейчас женщина уже дома, но еще находится под наблюдением медиков.

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Месяц назад ситуация была совсем другой – вирус едва не унес жизни женщины. Павлина живет в городке Медичина, что на севере Италии. Вероятно, подцепила болезнь в конце февраля на работе, ведь работает в торговом центре кассиром.

Сначала у нее появилась высокая температура, однако кашля не было. Несколько дней лечилась дома под наблюдением врача, а на четвертый все ее тело сковала сильная боль. Павлина едва могла вставать с постели.



Украинка, которая заболела коронавирусом / Скриншот с видео

"Она (врач – 24 канал) мне говорит: "Сейчас попробуй дойти до двери, как сможешь, открой их и иди к постели". Я дверь открыла. Еще даже не дошло до постели – потеряла сознание. У меня ноги были на земле, а туловище на кровати. Я пришла в сознание, когда врачи забирали на скорой помощи в город", – рассказала украинка Павлина Шимбир.

В больнице поставили диагноз коронавирус. Усложнял ситуацию и сахарный диабет. Павлину решили перевозить в больницу в другой город, где еще были свободные аппараты искусственной вентиляции легких. Там, еще в полусознании женщина слышала, как врачи колебались, стоит ли ее подключать к аппарату.

Врач не была уверена. Она говорила: "Не знаю будет ли из нее толк". Но другой врач сказал, что у меня такой возраст, что я смогу выкарабкаться. Он не уверен, но думал, что получится,

– вспомнила Павлина Шимбир.

Далее 56 часов без сознания и под аппаратом. Однако состояние Павлины улучшилось. Лечили экспериментальным методом, который разработал итальянский профессор. Его применили только к 8 пациентам. Десятки уколов, капельницы с антибиотиками, препараты для разжижения крови и противовирусные.

Были такие часы, по 3 капельницы в один катетер был включен. Очень много капали антибиотиков,

– сообщила Павлина Шимбир

Менее чем через месяц Павлина преодолела коронавирус и ее выписали из больницы. Когда выходила, благодарила врачей.

Смотрите видео: как украинка прощалась с итальянскими врачами

Медики говорили – преодолевать болезнь помогает и положительное эмоциональное состояние. Поэтому все время Павлина была на связи с родными, больше всего поддерживал муж. Женщина считает, что именно это и способствовало ее быстрому выздоровлению.

Что известно о коронавирусе в Италии

Италия остается одним из эпицентров пандемии коронавируса в мире.

С начала эпидемии в Италии более 139 тысяч человек заразились коронавирусом, умерло – 17 669 человек.

Вместе с тем за 6 апреля в Италии впервые зафиксировали 636 смертей – это самый низкий показатель с 23 марта.

В стране действует жесткий карантин: на улицу нельзя выходить без надобности.

За ситуацией в Италии следит весь мир.



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