Історія порятунку: як італійці вилікували українку від коронавірусу
Італійські медики сумнівалися в одужанні Павлина Шимбір, проте ризикнули лікувати не за китайським протоколом, а експериментальним методом. Перша українка, яка одужала від коронавірусу, розповіла як боролася з недугою і що їй допомогло стати на ноги.
Павлина Шимбір почувається добре, хоч і хворіла на коронавірус. Зараз жінка вже вдома, але ще перебуває під наглядом медиків.
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Місяць тому ситуація була геть іншою – вірус ледь не забрав життя жінки. Павлина живе у містечку Медічина, що на півночі Італії. Ймовірно, підчепила недугу наприкінці лютого на роботі, адже працює у торговельному центрі касиром.
Спочатку у неї з'явилася висока температура, проте кашлю не було. Декілька днів лікувалася вдома під наглядом лікаря, а на четвертий усе її тіло скував сильний біль. Павлина ледь могла вставати з ліжка.
Українка, яка захворіла на коронавірус / Скриншот з відео
"Вона (лікарка – 24 канал) мені каже: "Зараз спробуй дійти до дверей, як зможеш, відкрий їх і йди до ліжка". Я двері відкрила. Ще навіть не дійшла до ліжка – втратила свідомість. У мене ноги були на землі, а тулуб на ліжку. Я прийшла в свідомість, коли лікарі забирали швидкою допомогою до міста", – розповіла українка Павлина Шимбір.
У лікарні поставили діагноз коронавірус. Ускладнював ситуацію і цукровий діабет. Павлину вирішили перевозити у лікарню в інше місто, де ще були вільні апарати штучної вентиляції легень. Там, ще в напівсвідомості жінка чула, як лікарі вагались, чи варто її підключати до апарату.
Лікарка не була впевнена. Вона казала: "Не знаю чи з неї буде толк”. Але інший лікар сказав, що у мене такий вік, що я зможу викарапкатись. Він не впевнений, але думав, що вийде,
– пригадала Павлина Шимбір.
Далі 56 годин без свідомості і під апаратом. Проте стан Павлини покращився. Лікували експериментальним методом, який розробив італійський професор. Його застосували тільки до 8 пацієнтів. Десятки уколів, крапельниці з антибіотиками, препарати для розрідження крові та противірусні.
Були такі години, що по 3 крапельниці в один катетер було включено. Дуже багато крапали антибіотиків,
– повідомила Павлина Шимбір
Менш як за місяць Павлина переборола коронавірус і її виписали з лікарні. Коли виходила, дякувала лікарям.
Дивіться відео: як українка прощалася з італійськими лікарями
Медики наголошували – долати хворобу допомагає і позитивний емоційний стан. Тому увесь час Павлина була на зв'язку із ріднею, найбільше підтримував чоловік. Жінка вважає, що саме це і сприяло її швидкому одужанню.
Що відомо про коронавірус в Італії
- Італія досі залишається одним з епіцентрів пандемії коронавірусу в світі.
- Від початку епідемії в Італії понад 139 тисяч людей заразились коронавірусом, померли – 17 669 людей.
- Водночас за 6 квітня в Італії вперше зафіксували 636 смертей – це найнижчий показник з 23 березня.
- В країні діє жорсткий карантин: на вулицю не можна виходити без потреби.
- За ситуацією в Італії слідкує весь світ.
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