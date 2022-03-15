Об артиллерийских командах сейчас и столетие назад рассказал историк Александр Федоришен. По его словам, наши "пушкари" до сих пор помнят традиции, которые были начаты еще столетие назад.

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"333", "Огонь", "Выстрел", "Гати" – все эти команды означают открыть огонь, но каждая из них имеет свою историю.

Федоришен отмечает, что "333" – это уже универсальная команда, появившаяся в реалиях ХХ века. Тогдашние украинские артиллеристы придерживались уставов той эпохи.

Поднятая вверх рука и команда "Огонь" тоже появилась и стала популярной в те времена.

Есть еще упоминавшаяся вещь, экранизированная в фильме о бое под Крутами. Команда "Гати!"

– добавляет историк.

Рассказ историка о традициях артиллеристов: смотрите видео

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