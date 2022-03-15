Про артилерійські команди зараз і століття тому розповів історик Олександр Федоришен. За його словами, наші "гармаші" й досі пам'ятають традиції своїх попередників.
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"333", "Вогонь", "Постріл", "Гати" – усі ці команди означають відкрити вогонь, але кожна з них має свою історію.
Федоришен наголошує, що "333" – це вже універсальна команда, що з'явилася в реаліях ХХ століття. Тодішні українські артилеристи дотримувалися статутів тієї епохи.
Піднята догори рука й команда "Вогонь" теж з'явилася і стала популярною у ті часи.
Є ще спогадна річ, екранізована у фільмі про бій під Крутами. Команда "Гати!"
– додає історик.
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