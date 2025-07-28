Об этом рассказал начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил Юрий Игнат, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Эспрессо".

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Какова роль французских истребителей Mirage в отражении российских атак?

Юрий Игнат заметил, что на пару с F-16 Mirage – довольно хороший самолет-перехватчик.

Неплохо работает в небе и по ракетам, и по "Шахедам",

– подчеркнул представитель Воздушных сил.

Добавил, что наши пилоты очень быстро освоили "Мираж", так же как пилоты F-16.

Игнат рассказал, что фактически каждую ночь, когда идет, когда идет массированная атака России крылатыми ракетами и "Шахедами", в той или иной зоне по решению военного руководства, участвуют именно истребители западного образца, – Mirage и F-16.

Эти самолеты не являются слишком новыми. Украина получила старшие модификации, в частности, в мире есть более новые самолеты F-16.

Но что мы могли получить, мы его максимально эффективно применяем, когда позволяют и погодные условия, и обстановка,

– подчеркнул Юрий Игнат.

Заметим, французские истребители Mirage-2000 впервые приняли участие в отражении российской воздушной атаки 7 марта.