Вражеский самолет пытался уничтожить украинский истребитель и штурмовик. Об этом сообщают в оперативном командовании "Юг" 22 июня.
44 крылатые ракеты россиян находятся в море, в то же время погода помогает избежать высадки десанта
Россияне атаковали самолеты Воздушных сил ВСУ
Истребитель противника ударил двумя управляемыми ракетами "воздух-воздух" по паре наших самолетов. Штурмовик и истребитель виртуозно уклонились от удара. Потерь нет,
– говорится в сообщении.
Ситуация на Юге за сутки 21 июня
Ситуация на Юге стабильно напряженная, но контролируемая. Враг продолжает ведение боевых действий. Он время от времени наносит ракетные удары в сочетании с системами залпового огня или артиллерийской атакой.
Так, утром 21 июня россияне атаковали крылатыми ракетами Николаев и Очаков одновременно.
Оккупанты обстреляли жилые кварталы Николаева реактивной системой залпового огня "Ураган". Одна из кассет разорвалась прямо во дворе частного дома. Там было двое мужчин. Один – погиб на месте, другой – получил ранение.
Через несколько часов реактивные системы залпового огня уготовили и по Очакову, ранены. Чуть позже стратегической авиацией выпущено 4 ракеты по акватории и причалам порта. Пострадавших нет.
Кроме того, захватчики обстреляли позиции ВСУ в Николаевской области. Они нанесли 2 авиационных удара вертолетами. Потерь нет.
Успех ВСУ на Юге
Украинские военные крепко держат позиции и защищают Украину, несмотря ни на что. Вражеские попытки разведать наши позиции в Николаевской области прервала точная работа зенитно-ракетного подразделения. Всего в сутки 21 июня ракетно-артиллерийские и другие подразделения выполнили 150 огневых задач. Украинская авиация в это время атаковала россиян 5 раз.
Потери врага на Юге составляют:
- 49 русских оккупантов;
- 2 самоходные гаубицы "Мста-С";
- 1 тягач;
- 1 станция радиоэлектронной борьбы;
- 1 состав боеприпасов;
- 5 единиц бронированной и автомобильной техники.