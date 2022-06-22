Вражеский самолет пытался уничтожить украинский истребитель и штурмовик. Об этом сообщают в оперативном командовании "Юг" 22 июня.

44 крылатые ракеты россиян находятся в море, в то же время погода помогает избежать высадки десанта

Россияне атаковали самолеты Воздушных сил ВСУ

Истребитель противника ударил двумя управляемыми ракетами "воздух-воздух" по паре наших самолетов. Штурмовик и истребитель виртуозно уклонились от удара. Потерь нет,

– говорится в сообщении.

Ситуация на Юге за сутки 21 июня

Ситуация на Юге стабильно напряженная, но контролируемая. Враг продолжает ведение боевых действий. Он время от времени наносит ракетные удары в сочетании с системами залпового огня или артиллерийской атакой.

Так, утром 21 июня россияне атаковали крылатыми ракетами Николаев и Очаков одновременно.

Оккупанты обстреляли жилые кварталы Николаева реактивной системой залпового огня "Ураган". Одна из кассет разорвалась прямо во дворе частного дома. Там было двое мужчин. Один – погиб на месте, другой – получил ранение.

Через несколько часов реактивные системы залпового огня уготовили и по Очакову, ранены. Чуть позже стратегической авиацией выпущено 4 ракеты по акватории и причалам порта. Пострадавших нет.

Кроме того, захватчики обстреляли позиции ВСУ в Николаевской области. Они нанесли 2 авиационных удара вертолетами. Потерь нет.

Успех ВСУ на Юге

Украинские военные крепко держат позиции и защищают Украину, несмотря ни на что. Вражеские попытки разведать наши позиции в Николаевской области прервала точная работа зенитно-ракетного подразделения. Всего в сутки 21 июня ракетно-артиллерийские и другие подразделения выполнили 150 огневых задач. Украинская авиация в это время атаковала россиян 5 раз.

Потери врага на Юге составляют:

49 русских оккупантов;

2 самоходные гаубицы "Мста-С";

1 тягач;

1 станция радиоэлектронной борьбы;

1 состав боеприпасов;

5 единиц бронированной и автомобильной техники.

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