Впрочем, официально или публично Польша не сообщала, что намерена эти самолеты передать. Украинские же власти уверяют, что переговоры продолжаются – ведь этот вопрос непростой.
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Украине нужны боевые самолеты от Польши: что говорят в Госдепе США
В сообщении Госдепа Соединенных Штатов Америки, которое приводят американские СМИ, говорится:
Это суверенное решение Польши. Мы никак не выступали против того, чтобы Польша передала самолеты Украине.
С другой стороны, американцы признают, что (кроме решения Польши) есть и другие проблемы:
- Например, по материально-техническому обеспечению перемещения самолетов в Украину.
- Или по обеспечению американских самолетов как замены для Польши.
"Это не так просто", – коротко прокомментировала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
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