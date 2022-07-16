Американские истребители F-15, F-16 или любые другие необходимы для ВСУ. Впрочем, даже в случае получения Украине придется проделать много работы, чтобы наши героические ВСУ могли их эффективно применять в бою с россиянами.

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Жданов очертил проблемы получения истребителей

Военный эксперт Олег Жданов сообщил, что пока нет стран, готовых предоставить нам свои истребители. Переговоры продолжаются, но этот процесс может затянуться.

"Некоторые страны даже забыли, что они нам когда-то предлагали, но тогда мы отказались. Я имею в виду F-18, которые Канада нам предлагала несколько раз еще с 2014 года", – напомнил Жданов.

Кроме того, следует понимать, что для F-16 нужна хорошая ровная взлетно-посадочная полоса. Она должна иметь четкие размеры и техническое обеспечение.

Третья проблема состоит в том, что для F-16 требуется не только квалифицированный обученный пилот, но и 20 человек для обслуживания самолета, не считая дополнительных вспомогательных машин и приборов.

Разговоры о передаче продолжаются, о подготовке наших летчиков – разговор продолжается. Я понимаю, технический состав будет учиться вместе с ними. Это перспектива не сегодняшнего дня, а, скажем, на ближайшие полгода,

– предположил Жданов.

Воздушные силы о предоставлении партнерами истребителей

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что Украина говорит с партнерами о предоставлении истребителей на всех возможных уровнях. В Конгресс США уже даже внесли законопроект о подготовке украинских пилотов для работы на этих истребителях, но этот процесс требует много времени. Украина обязательно получит эти истребители, но стоит запастись терпением.

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