Видео с учениями выложило в соцсети Х Министерство обороны Бельгии. Эти учения украинских пилотов на F-16 также посетил и глава бельгийского министерства.
К теме Украина может начать получать F-16 уже в июле, но только несколько, – NYT
Как украинские пилоты учатся в Дании
На кадрах один из военных Игорь, который участвует в учениях в Дании, рассказал, что его задача – эксплуатация и организация полетов. А также определение самолетов на смене и людей, которые будут обслуживать технику.
Мы хотим развиваться как страна, как структура в Воздушных силах, поэтому мы должны черпать этот опыт в разных странах, которые давным-давно уже прошли этот этап,
– подчеркнул военный.
Стоит отметить, что бельгийские союзники участвуют в коалиции по обучению украинских военных работе на истребителях F-16. Сейчас в Дании для обучения наших пилотов находятся около 50 бельгийских военных.
В Министерстве обороны Бельгии отметили, что, кроме военных, в Дании также находятся два их самолета F-16. Истребители пробудут в стране 8 недель, после чего будут заменены на два других воздушных судна типа F-16.
В свою очередь в СтратКоми ВСУ поблагодарили бельгийским и датским партнерам за проведение обучения на истребителях F-16.
Дания планирует первой поставить F-16 в Украину
- Министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен заявил, что его страна планирует первой поставить в Украину западные истребители типа F-16. В частности, Дания может стать первой страной, которая сделает этот шаг.
- Расмуссен отметил, что датская власть точно планирует, что сможет поставить первые шесть самолетов F-16 этим летом. По словам министра, вероятно, эти истребители будут использовать для противовоздушной обороны нашего государства.
- В то же время журналисты The New York Times утверждают, что Украина может получить первые самолеты F-16 уже в июле 2024 года. В издании также отметили, что это будет 6 из обещанных 45 истребителей от европейских партнеров.