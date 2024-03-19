Відео з навчаннями виклало у соцмережі Х Міністерство оборони Бельгії. Ці навчання українських пілотів на F-16 також відвідав і очільник бельгійського міністерства.

До теми Україна може почати отримувати F-16 вже в липні, але лише декілька, – NYT

Як українські пілоти навчаються у Данії

На кадрах один із військових Ігор, який бере участь у навчаннях в Данії, розповів, що його завдання – експлуатація й організація польотів, а також визначення літаків на зміні та людей, які будуть обслуговувати техніку.

Ми хочемо розвиватися як країна, як структура в Повітряних силах, тому ми повинні черпати цей досвід в різних країнах, які давним-давно вже пройшли цей етап,

– наголосив військовий.

Варто зазначити, що бельгійські союзники беруть участь у коаліції з навчання українських військових роботі на винищувачах F-16. Наразі у Данії для навчання наших пілотів перебувають близько 50 бельгійських військових.

У Міністерстві оборони Бельгії зауважили, що, окрім військових, у Данії також перебуваються два їхні літаки F-16. Винищувачі пробудуть у країні 8 тижнів, після чого будуть замінені на два інших повітряних судна типу F-16.

Своєю чергою у СтратКомі ЗСУ подякували бельгійським та данським партнерам за проведення навчання на винищувачах F-16.

Данія планує першою поставити F-16 в Україну